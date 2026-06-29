Sanat dünyasının acı kaybı! Opera ve tiyatro yazarı Işık Noyan vefat etti

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan resmi açıklamaya göre, bilgi birikimi, zarafeti ve titiz çalışmalarıyla sanat dünyasında derin izler bırakan Işık Noyan vefat etti.

Kurum tarafından paylaşılan mesajda sanatçının Fransız tiyatrosunun önemli eserlerini Türkçeye kazandırarak kültür hayatına yaptığı katkılara dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jean-Paul Sartre'ın tiyatro oyunlarının çevirilerinin yanı sıra tiyatro eserleri, librettolar, televizyon film ve belgesel çevirileri ile çocuk oyunları ve özgün bale librettolarına imza atan Işık Noyan, sanata ve edebiyata adanmış yaşamı, üretkenliği, zarafeti ve ardında bıraktığı değerli eserlerle daima hatırlanacaktır."

IŞIK NOYAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Noyan, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Fransız Dili ve Edebiyatı ile Tiyatro bölümlerinde tamamladı. Akademik eğitimine yurt dışında devam etme kararı alarak 1972-1975 yılları arasında Paris'e giden sanatçı, burada dramaturji eğitimi aldı ve aynı dönemde Fransız edebiyatı üzerine bir lisansüstü tez hazırladı. Türkiye'ye dönüş sürecinin ardından çeşitli dergi ve gazetelerde tiyatro eleştirileri ile tanıtım yazıları kaleme almaya başladı.

Profesyonel meslek hayatında devlet kurumlarında önemli sorumluluklar alan usta yazar, 1975 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesinde görev yaptı. Burada yabancı rejisörler için çevirmenlik faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda kurumun Dış ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalıştı. Kariyerinin ilerleyen döneminde İstanbul'a geçiş yaparak 1990-2007 yılları arasında İDOB kadrosunda yer aldı. Bu uzun çalışma hayatı boyunca çocuk oyunları ve özgün bale librettoları yazdı, televizyon filmleri ile belgesellerin çevirilerini yaptı. Ayrıca Fransız yazar Jean-Paul Sartre'ın tüm tiyatro oyunlarını Türkçeye eksiksiz bir şekilde çevirdi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Vefatıyla edebiyat ve tiyatro camiasını yasa boğan yazarın cenaze töreni detayları da netleşti. Noyan'ın cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camisi'nde kılınacak. Namazın tamamlanmasıyla birlikte cenaze, defnedilmek üzere Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na götürülecek.