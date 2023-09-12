Sanatçı Anqı, Hiromita Karakterinin Resim ve Heykelleriyle 18. Contemporary Istanbul’da

Uzakdoğu kültüründen ilham alan popüler kedi karakteri Hiromita ile tanınan Türk-Tayvan kökenli çağdaş sanatçı ANQI (Melek Anqi), sevilen kedi karakteri Hiromita’yla 18. Contemporary Istanbul’da! ANQI, bu yıl Tersane Istanbul’da 26 – 27 Eylül’de ön izlemeye; 28 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde ise genel ziyarete açık olan fuarda, vahşi ve sevimli kiremit kedisi Hiromita’nın resimlerinin yanı sıra ilk kez sergilenecek heykellerini de sanatseverlerle buluşturacak. ANQI’nin Contemporary Istanbul’a özel Hiromita seçkisi, Güney Koreli AB Gallery Korea’nın T8 – 05 no.lu standında ziyaret edilebilir.

ANQI'NIN HİROMİTA KARAKTERİNİN ÇİN KÜLTÜRÜNDEKİ KÖKENİ

Çocukluğu Tayvan’da ve Türkiye’de geçen, yüksek lisansını ABD’nin Yale Üniversitesi’nde tamamlayan ANQI’nin (Melek Anqi) yarattığı Hiromita karakteri, Çin’de çatılara konulan, kötülükleri yediğine ve evlere şans getirdiğine inanılan “kiremit kedisi/wamao” heykellerinden ve çocukluğunda Tayvan’da Çince öğrendiği çizgi romanlardan ilham alıyor. Çin’deki bu inanışı yorumlayan sanatçı, ürkütücü dişleriyle modern hayatımızın oluşturduğu içsel boşluğu yiyip bitiren, sevgiyi ve bağ kurmayı geri veren kaplan ruhlu bir kedi resmediyor. Hiromita karakteri aracılığıyla izleyicileri, başkalarının kabulüne boyun eğmeden kendi bireyliklerini benimsemeye ve kendi benzersizliklerini kutlamaya teşvik eden ANQI’nin eserleri, her birimizi eşsiz ve güzel yapan şeyin farklılıklarımız olduğunu vurguluyor. Sanatçının eserlerinde tekrarlayan çehre ve kompozisyon kabul görmek için kendini şekilden şekle sokmamayı, değişken renk ve malzeme kullanımı ise kendini de farklılıklarıyla paylaşmayı ve kendine ait olmayı temsil ediyor.

Eserlerinde popüler kültüre ve analitik psikolojiye atıfta bulunan ANQI’nin çalışmalarında antik Yunan felsefesi, Orta Amerika şamanik öğretileri, arketipsel psikoloji, Çin kültürü, Japon çizgi romanları gibi farklı etkiler görülüyor.

Hem geleneksel hem de dijital teknikleri kucaklayan ANQI'nin eğlenceli tarzı, Asya ve Batı kültürünü sentezleyerek görsel olarak çarpıcı ve çağrıştırıcı parçalar ortaya çıkarıyor. Etkileyici karakteri Hiromita’yı dijital resim/NFT, karışık teknik resim, heykel gibi farklı formlarda işleyen ANQI, yolculuğuna dijital resim olarak başlayan Hiromita’nın önce karışık teknik fiziksel resimlere, ardından çeşitli malzemelerle heykele evrilmesini, insanın kendi özüne dönüp o özü dünyayla buluşturma serüvenine benzetiyor.

Karışık teknik resimlerinde cesur renkler ve beklenmedik malzemeler kullanan sanatçı, heykel formundaki Hiromita’ların üretimine ise 2023 ikinci yarısında başladı. ANQI, Hiromita’nın heykel formuyla, özdeki potansiyeli, kişiye özgün ve biricik olan arzuyu ve yaratıcılığı gerçekleştirebilmeyi görselleştiriyor. Contemporary Istanbul’da son dönem Hiromita resimleriyle birlikte yer alacak olan Hiromita heykelleri, ilk kez bu fuarda sergilenecek.

18. Contemporary Istanbul kapsamında AB Gallery Korea’nın T8 – 05 no.lu standında sanatseverlerle buluşacak olan ANQI, 2024 yılının bahar aylarında ise Seul başta olmak üzere Güney Kore’de çeşitli Hiromita sergileri gerçekleştirecek.

ANQI

Çağdaş sanatçı ANQI (Melek Anqi Kocasinan/ 高安琪), fiziksel ve dijital yöntemleri sentezlediği yoğun renkli soyut resimleri ve yarattığı Hiromita karakteriyle tanınan, Türk-Tayvan kökenli bir sanatçıdır. Tayvan’da ilkokula başlayan, eğitimine Türkiye ve ABD’de UCLA ve Yale Üniversitesi’nde devam eden sanatçı, Yale’deki yüksek lisansı sonrası ESMOD Uluslararası Moda Akademisi’nde moda tasarımı ve illüstrasyon eğitimleri de aldı. Eserleri New York, İstanbul, Seul'de, Contemporary Istanbul da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde çeşitli sergi ve fuarlarda sergilendi. ANQI, resme ilgisini çocukken ailesiyle yerleştiği Tayvan’da, Çince yazı karakterlerini resim gibi çizerken keşfetti. Küçük yaşta Asya sanatıyla tanışan sanatçı, rengarenk ambalajlar, çizgi romanlar, anime karakterlerle dolu Tayvan’ın görsel popüler kültüründen de etkilendi. Çağdaş Asya sanatının dikkat çeken genç temsilcilerinden olan sanatçı, ağırlıklı Türkiye olmak üzere Amerika ve Tayvan arasında çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının çalışmalarına Robb Report, Art Emperor, ArtDog Istanbul, Onedio, Anadolu Ajansı, Benzinga, Yahoo Finance, Tayvan Kültür Bakanlığı internet sitesi, Milliyet Sanat gibi çeşitli yayınlarda yer verildi.

Sanatçının popüler kedi karakteri Hiromita, 2022’de ilk kez New York’ta, NowHere Galeri’de sergilenmişti. Sanatçı, 2023 yılının başında, global fintech şirketi CoolBitX için özel bir Hiromita koleksiyonu hazırladı. Koleksiyon, sanatçının uluslararası tanınırlığını artıran bir marka-sanatçı işbirliği olarak hayata geçti. Sanatçının daha önce Deppo29 Sanat Galerisi’nde ve ArtAnkara’da da sergilediği Hiromita, 2024 yılında Güney Kore’de farklı şehirlerde sergilerle Koreli sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AB GALLERY KOREA

Haziran 2002’de kurulan AB Gallery Korea, çok sayıda kişisel ve karma sergiyle Art Paris, Art Karlsruhe, Contemporary İstanbul, Art Ankara, Art Festa Jeju gibi uluslararası sanat fuarlarında yer aldı. Dünyanın farklı noktalarında faaliyet gösteren AB Gallery Korea, Koreli ve Avrupalı ​​sanatçıları yerel ve küresel pazara tanıtan en aktif Kore galerilerinden biridir.