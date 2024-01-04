Sanatçı Ayla Algan Hayatını Kaybetti! Ayla Algan Kimdir?

Ayla Algan, ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne lâyık görülen sanatçı, pek çok film, tiyatro ve müzik eserleriyle biliniyor.

Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmi ise hâlâ pek çok kesim tarafından ilgi görüyor.

Ayla Algan Kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu,Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan,içinde yalnızlık geçen şiirler yazardı.Alganküçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine beş yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu Yeni Kolej'de, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailler Lisesinde tamamladı. Bu arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.

Usta sanatçı, kariyerine, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış, ilk kez 1961 yılında 'Tarla Kuşu' oyunuyla sahneye çıkmıştır.

Ayla Algan, sanat kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almış, sinema filmleri ve televizyon dizilerine ismini yazdırmış ve 70'lerde çıkardığı plaklarla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş yeri doldurulmaz bir sanatçıdır. Yaşamı boyunca sanat ile iç içe yaşayan yetenekli oyuncu kariyerinin son yıllarında oyuncu koçluğu da yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yapmıştır.

Ayla Algan Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964

Ayla Algan'ın Albümleri

Yunus Emre (1970)

Ayla Algan (1976)

Aşka Veda (1977)

En İyileriyle Ayla Algan (2008)

Ayla Algan'ın 45'likleri

Aşk Hikâyesi / Gel Yanıma Yanıma (1971)

Qu Se Cache La Verite? / Voila Qu M’a Mene L’amour (1972)

Yalan / N'idem (1972)

Selvi Boylum / Oy Alim Oy (1972)

Laf Aramızda / Aşk Mı Bu (1973)

Koca Öküz / Vermediler (1973)

Haberin Var Mı / Komşunun Oğlu (1973)

Aşkın Aldı Benden Beni / Ben Giderim Yana Yana (1973)

Beni Bana Sor / I Love You (1974)

Dolsun Kadehler / Doldur Dostum Doldur (1974)

Gel Mehmedim Gel Alnından Öpeyim / Sevelim Sevilelim (1974)

Tchaka Tchaka Zuktu / Summer Is Love (1975)

Dünya Tersine Dönse / Sende Katıl Bize (1975)

Hamsi Balığı Gibi / Ne De Olsa Karın (1975)

Bak Şu Adama Aşık Oldu / Versin Tanrı İstemeden (1976)

Zühtü / Hatçem (1977)

Gönlümdeki Saraya / Küçük Bir Kız (1978)