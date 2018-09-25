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Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

Adana'da düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan Yavru, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında hayatını kaybetti.

Festival kapsamında dün gece gerçekleştirilen "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, daha sonra konakladığı otele gitti. Burada rahatsızlanan Yavru, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yavru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emek ödülü alacaktı

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yakup Yavru'nun 25. Yıl Emek Ödülü almak üzere kente geldiğini söyledi.
Yakup Yavru'nun dün gece düzenlenen "Onur Ödülleri" töreninin ardından otelde  arkadaşlarıyla sohbet ettiği saat 05.00 sıralarında bir anda rahatsızlandığını ifade eden Dikilitaş, hemen ambulansın çağrıldığını öğrendiğini dile getirdi. 

Otele gelen sağlık personelinin Yavru'yu hayata döndürmek için uğraştığını vurgulayan Dikilitaş, "Hastaneye taşınmış. Hastanede de kalp masajı ve gerekli müdahale yapılmış ama maalesef kurtarılamamış." dedi.
Dikilitaş, Yavru için bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenleneceğini, daha sonra da cenazenin Amasya'ya gönderileceğini söyledi.

Sanatçının hayatını kaybetmesinin festival açısından üzücü, Yavru açısından bir sinema ve sanat ortamında vefat etmiş olmanın değerli bir durum olduğunu belirten Dikilitaş,  "Bu akşam düzenlenecek etkinlikte Yakup Yavru'ya 25. Yıl Emek Ödülü verilecekti. Sinema emek ödüllerinden birisini de kendisi alacaktı ama vefat dolayısıyla etkinlik  düzenlenmeyecek." diye konuştu. 

Dikilitaş, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bu akşamki 25. Yıl Gala Gecesi'nin ve Ziynet Sali konserinin iptal edildiğini, diğer söyleşi programlarının devam edeceğini kaydetti.

Yakup Yavru, festivalde 25. yıla özel olarak  verilen emek ödülünü, oyuncular Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı, Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yavuz Karataş, Salih Eskicioğlu, Oktay Yavuz, Coşkun Göğen, Sönmez Yıkılmaz, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Cevdet Arıkan, Ali Güney, Resul Biçer, Mustafa Dik, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Burhan Kocataş, Engin Aksu ile set amiri Yusuf Özel, ışık şefi Metin Devrim ve film makinistleri Bahri Kırmızıay ve Sabri Şenevi  ile birlikte alacaktı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yakup yavru
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