Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaevine girdi. Çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
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Sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

Sahilde gerçekleştirilen sade nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık." dedi.

Nikah törenine, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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