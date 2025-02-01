Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Kategori: Ortaokul (10-14 yaş)

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

2. Kategori: Lise (15-19 yaş)

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.3. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1 (Ortaokul – Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri )

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

4. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2 (01.01.2024 – 07.02.2025) tarihleri arasında yayımlanmış olan bir öykü kitabıyla katılabilirler)

2- Yarışmacı; bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini küçük zarfa koyacaktır. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirtilmeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır.

Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde A4 kâğıda yazılacaktır. Öyküler (4 nüsha olarak) ve küçük zarf , büyük zarfın içine konarak tek zarf halinde teslim edilecektir.

3- Öykü konusu serbesttir.

4- Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığında 5 (A 4) sayfayı geçmeyecek boyutta olacaktır.

5- 4. Kategoride (yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 4 adet öykü kitabı ile yarışmaya başvuracaktır. 4 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte büyük zarf içine konarak teslim edilecektir.En çok satan kitapları online satın alın

6- Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü yarışmasına aynı kategoride katılamaz.

7-Yayımlanmış öykü kitabı olan katılımcılar; birinci, ikinci ve üçüncü kategoride yarışmaya katılamazlar.

8- Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.

9- Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

10- Sarıyer Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin bedelsiz olarak basım, reklam, tanıtım, her türlü dijital, görsel, yazılı alanlarda yayımlama, yayma, kopyalama, çoğaltma, hakkına sahiptir.

11- Yarışmada ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca bu kategorilerde mansiyon ödülü verilecektir.

12- Dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü “ verilecektir.

13-Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren öykülerin, 2025 Fakir Baykurt Öykü Kitabı basımı için Word dosyası halinde [email protected] adresine gönderilmesi istenecektir.

14 –Seçici Kurul üyeleri yapacakları değerlendirmede bütün kategorilerdeki dereceleri iki katılımcı arasında paylaştırabilir. Bu durumda kategorinin belirlenen ödülü dereceye girenler arasında eşit olarak paylaştırılır.

15- Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.

16- Yarışmaya son başvuru tarihi 07 Şubat 2025olup son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.

17- Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Maslak-SARIYER / İSTANBUL adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile teslim edilir.

18- Yarışmaya gönderilen ve ödül kazanan eserlerin Sarıyer Belediye Başkanlığı’nca talep edilen her türlü evrağın posta (PTT) veya kargo ücreti katılımcıya aittir.

19- 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında; yzk.v.k.k. aydinlatme metni.pdf (sariyer.bel.tr) linkinde bulunan K.V.K.K. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Taahhütname’sinin çıktılarının alınıp gerekli bilgilerinin doldurulup, imzalanarak istenilen evraklarla birlikte gönderilmesi zorunludur. Bu formlar gönderilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.En çok satan kitapları online satın alın

20- Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2025 tarihinde sariyer.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.

21- Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

22- Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:

Gönül Simpson

Sezin Mavioğlu

Murat Gürbüz

3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:

Eren Aysan

Özcan Karabulut

Hürriyet Yaşar

ÖDÜLLER:

Yarışmada dereceye girecek öykü sahiplerine şu ödüller verilecektir:

1.KATEGORİ

BİRİNCİYE: 6000 TL

İKİNCİYE: 4500 TL

ÜÇÜNCÜYE: 3000 TL

MANSİYON: 2000 TL

2.KATEGORİ

BİRİNCİYE: 9000 TL

İKİNCİYE: 6000 TL

ÜÇÜNCÜYE: 4500 TL

MANSİYON: 3000 TL

3.KATEGORİ

BİRİNCİYE: 15.000 TL

İKİNCİYE: 10.500 TL

ÜÇÜNCÜYE: 7500 TL

MANSİYON: 4500 TL

4. KATEGORİ

Fakir BAYKURT Öykü Kitabı Ödülü: 18.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

SON BAŞVURU: 07 Şubat 2025

SONUÇLARIN İLANI: 16 Mayıs 2025