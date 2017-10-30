Savaş zırhından gelinlik yaptılar…
13’üncü yüz yıla dayanan tarihi günümüze uyarladılar…
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan Bakır Tel İşleme Sanatı kursiyerleri, Türk tipi savaş zırhlarını günümüze uyarlayarak göz alıcı bir koleksiyona çevirdi.
Günümüze uyarlanarak vücut kolyeleri, üst giyim, gelinlik ve damatlık gibi tasarımlarla sergilenen defilede, 11 kursiyerin el emeği, göz nuru eserleri görücüye çıktı
Bir Nefes Bakır adı verilen defilede savaş zırhından tasarlanan gelinlik ise ilgi odağı oldu
Kansu’nun en büyük destekçilerinden biri ise Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel oldu.
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
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