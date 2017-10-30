Türkiye’de bir ilk gerçekleşti, savaş zırhları günümüz modasına uyarlanarak modaseverlerin beğenisine sunuldu. ‘Bir Nefes Bakır’ adı verilen defilede 26 parçalık ve 90 kiloluk muhteşem bir koleksiyon sergilendi…

Savaş zırhından gelinlik yaptılar…



13’üncü yüz yıla dayanan tarihi günümüze uyarladılar…



Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan Bakır Tel İşleme Sanatı kursiyerleri, Türk tipi savaş zırhlarını günümüze uyarlayarak göz alıcı bir koleksiyona çevirdi.



Günümüze uyarlanarak vücut kolyeleri, üst giyim, gelinlik ve damatlık gibi tasarımlarla sergilenen defilede, 11 kursiyerin el emeği, göz nuru eserleri görücüye çıktı



Bir Nefes Bakır adı verilen defilede savaş zırhından tasarlanan gelinlik ise ilgi odağı oldu



Türkiye’nin tek, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kadın Bakır Tel İşleme Sanatçısı olan Sema Kansu’nun el emeği, göz nuru eserleriKansu’nun en büyük destekçilerinden biri ise Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel oldu.