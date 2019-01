Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın "Memnuniyet duydum. Aslında Erdoğan’ın gitmesini beklemiyordum çünkü Türkiye’de devlet adamları klasik müziğe daha mesafelidir" dediğini yazdı

"Müzikolog Ahmet Say , Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın, oğlu Fazıl Say ’ın konserine katılmasını değerlendirdi: Memnuniyet duydum. Aslında Erdoğan’ın gitmesini beklemiyordum çünkü Türkiye’de devlet adamları klasik müziğe daha mesafelidirDünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, Günaydın'a konuştu.Türkiye'nin en iyi müzikologlarından biri olan, aynı zamanda öykü ve roman alanında yayınladığı kitaplarla birçok ödül kazanan Say; oğlunun dünyaca tanınan bir piyanist olacağını öngörmediğini belirterek şöyle konuştu:"Bir baba olarak benim için önemli olan Fazıl'ı ahlaklı ve iyi bir insan olarak yetiştirmekti, öyle de oldu."