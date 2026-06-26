Scorpions, 33 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verdi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım desteği ve BKM organizasyonuyla düzenlenen konser, rock müziğin en uzun soluklu gruplarından Scorpions'ı Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya getirdi. Grubun 60. kuruluş yıl dönümünü kutladığı "Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında planlanan İstanbul durağı için Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından binlerce kişi şehre geldi.

33 YIL SONRA AYNI ADRESTE

Bu konser, grup için standart bir turne durağı olmanın ötesinde tarihsel bir anlam da taşıyordu. Scorpions, 1993 yılında o dönemki adıyla İnönü Stadyumu'nda bir konser vermişti. Ekip, tam 33 yıl sonra aynı lokasyonda, bugünkü adıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren seyirciyle hızlı bir etkileşim kuran grup, gece boyunca yüksek tempolu bir performans sergiledi.

Etkinlik, grubun sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkmasıyla başladı. Grubun solisti Klaus Meine, konserin açılışında seyircilere doğrudan Türkçe olarak "İyi akşamlar İstanbul!" diye seslendi.

İlerleyen dakikalarda dinleyicilerle olan iletişimini sürdüren Klaus Meine, grubun 60. yılına ve İstanbul'da olmanın kendileri için taşıdığı anlama değinerek "Tekrar burada olmak harika, uzun zaman oldu. Bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul'a geri dönmek harika hissettiriyor. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz 70'lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyoruz İstanbul." ifadelerini kullandı.

Meine'nin bu sözleri stadyumdaki kalabalıktan yoğun alkış alırken; sahnede ona eşlik eden Matthias Jabs ve Rudolf Schenker'in gitar performansları, grubun uzun yıllara dayanan sahne deneyimini somutlaştırdı.

Scorpions, konser boyunca kariyerinin farklı dönemlerini yansıtan geniş bir setlist ile izleyici karşısına çıktı. "Coming Home" introsuyla yapılan açılışın hemen ardından çalınan ilk parça "Gas In The Tank" oldu.

Gecenin devamında grup sırasıyla "Make It Real", "The Zoo", "Coast To Coast", "Bad Boys Running Wild", "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Loving You Sunday Morning", "Still Loving You" ve "Big City Nights" gibi bilinen parçalarını seslendirdi. Konser akışı içerisinde yer verilen ve yaklaşık 15 dakika süren davul solosu, seyircilerden büyük ilgi gördü.

ON BİNLERCE KİŞİ TELEFON IŞIKLARIYLA EŞLİK ETTİ

Grubun küresel çapta barış şarkısı olarak bilinen "Wind of Change" ile "Send Me An Angel" parçalarının icrası sırasında, stadyumu dolduran on binlerce kişi sözlere hep bir ağızdan eşlik etti. "Still Loving You" performansı esnasında ise binlerce kişinin telefon ışıklarını yakarak stadyumu aydınlatması, konserin öne çıkan görsel anlarından biri olarak kaydedildi.

Konserin son bölümünde seslendirilen "Big City Nights" şarkısıyla artan stadyum enerjisi, final kısmında en üst noktaya ulaştı. Grup, planlanan akışın ardından bis parçası olarak sahneye döndü ve önce "Blackout", ardından tüm dünyada geniş kitlelerce bilinen "Rock You Like A Hurricane" şarkılarını çaldı. Seyirciler, 60. yıl kutlaması niteliğindeki kapanış bölümüne baştan sona katılım gösterdi.

Konser öncesinde basın mensuplarına verdikleri röportajlarda İstanbul'u "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan grup üyeleri, sahnede kaldıkları süre boyunca gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti sık sık dile getirdi. Klaus Meine, geceyi sahnede yaptığı konuşmanın finalindeki "Seni seviyoruz İstanbul" sözlerini tekrarlayarak kapattı. Scorpions'ın 60 yıllık müzik geçmişini kutladığı turnenin özel duraklarından biri olan bu konserle birlikte, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önemli bir müzik organizasyonuna daha ev sahipliği yapmış oldu.