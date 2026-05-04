Şebnem Ferah'tan müjde: Sahnelere geri dönüyor

Uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran’da İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir beklenti yarattı.

"HEYECANIMI TARİF ETMEYE YETMEYECEK"

Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Ferah, geri dönüş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere”

HEM KONSER HEM DOĞUM GÜNÜ

Mesajıyla merak dozunu artıran sanatçı, 3 Haziran tarihinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını da hatırlattı. Konser günü aynı zamanda doğum günü olan Ferah, bu çifte kutlama ile sahnelerdeki uzun süreli sessizliğini sonlandırmış olacak.

2019'DAN BU YANA İLK RANDEVU

Şebnem Ferah, son büyük konserini 2019 yılının sonlarında vermişti. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sahnelerden elini çeken ünlü şarkıcı, diğer pek çok müzisyenin aksine normalleşme döneminde de sahnelere dönmemeyi tercih etmişti. 3 Haziran'daki İstanbul konseri, sanatçının yaklaşık 7 yıllık aradan sonraki ilk büyük canlı performansı olacak.