Şebnem Ferah'tan müjde: Sahnelere geri dönüyor

Rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, yıllar süren sessizliğini nihayet bozuyor. 2019’dan bu yana sahnelerden uzak kalan sanatçı, geri dönüşü için hem hayranlarını hem de müzik dünyasını heyecanlandıran bir duyuru yaptı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Şebnem Ferah'tan müjde: Sahnelere geri dönüyor
Yayınlanma:

Uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran’da İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir beklenti yarattı.

"HEYECANIMI TARİF ETMEYE YETMEYECEK"

Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Ferah, geri dönüş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere”

HEM KONSER HEM DOĞUM GÜNÜ

Mesajıyla merak dozunu artıran sanatçı, 3 Haziran tarihinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını da hatırlattı. Konser günü aynı zamanda doğum günü olan Ferah, bu çifte kutlama ile sahnelerdeki uzun süreli sessizliğini sonlandırmış olacak.

2019'DAN BU YANA İLK RANDEVU

Şebnem Ferah, son büyük konserini 2019 yılının sonlarında vermişti. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sahnelerden elini çeken ünlü şarkıcı, diğer pek çok müzisyenin aksine normalleşme döneminde de sahnelere dönmemeyi tercih etmişti. 3 Haziran'daki İstanbul konseri, sanatçının yaklaşık 7 yıllık aradan sonraki ilk büyük canlı performansı olacak.

Yıldız futbolcudan kötü haber! MR sonucu belli olduYıldız futbolcudan kötü haber! MR sonucu belli olduSpor
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?Spor
Kalkıştan dakikalar sonra dehşet! Uçak yerleşim yerindeki binaya çarptı: Ölü ve yaralılar varKalkıştan dakikalar sonra dehşet! Uçak yerleşim yerindeki binaya çarptı: Ölü ve yaralılar varDünya
şebnem ferah
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu
Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?