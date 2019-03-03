banner1002
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

"Sefiller" müzikali Bursa'da sahnelendi

Hugo'nun klasik romanı "Sefiller"den uyarlanan müzikal oyun Bursa'da sahnelendi.

"Sefiller" müzikali Bursa'da sahnelendi

Dünyaca ünlü yazar Victor Hugo'nun klasik romanı "Sefiller"den uyarlanan müzikal oyun Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Bora Severcan yönetti.

Oyuncular Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırım, Cenk Bıyık ve Sefa Tantoğlu'nun performansı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyun, Fransız Devrimi sonrası 19'uncu yüzyılda Fransa'da yaşayan bir adamın vicdanını ve bir halkın özgürlük arayışındaki isyanının hikayesini konu alıyor.

Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.