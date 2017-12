İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu hafta 10 oyun sahneye koyacak.

Aralık ayının son haftasında "Macbeth", "Karıncalar (Bir Savaş Vardı)", "Oyunun Oyunu", "Saadet Hanım", "Ay Işığında Şamata", "Sızı", "Son" ve çocuk oyunlarından "Define Adası", "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt" ile "Elma Kurdu Kırtık", tiyatroseverlerle buluşacak.



"Macbeth"

William Shakespeare'in yazdığı ve Ulviye Karaca’nın yönettiği oyunda, Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Şirin Kılavuz Sevinç ve Tuğrul Arsever sahne alıyor.

Oyun, 27-30 Aralık tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Karıncalar- Bir Savaş Vardı"

Boris Vian ve John Steinbeck'in yazdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyun, 27-30 Aralık tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde görülebilecek.



"Oyunun Oyunu"

''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyunu, Michael Frayn yazdı.

Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Destan Batmaz, Caner Çandarlı, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Yeliz Gerçek, Aslıhan Kandemir, İlhan Kilimci, Ergun Üğlü ve Ahmet Saraçoğlu rol alıyor.

Oyun, 28-30 Aralık tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



"Saadet Hanım"

Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınan "Saadet Hanım", emekli öğretmen Saadet Yurtlu'nun, tenha bir banka şubesindeyken hayatını alt üst edecek olayların yaşanmasını konu ediniyor.

Oyunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Müslüm Köse, Selim Can Yalçın, Hazal Uprak, Arda Alpkıray, Şenay Bağ, Cafer Alpsolay, Vildan Türkbaş, Elyasa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Serap Doğan, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı "Saadet Hanım", 27-30 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde görülebilecek.



"Ay Işığında Şamata"

Çalışkur Apartmanında yaşayan Çalışkur ailesiyle apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını ele alan "Ay Işığında Şamata", ailenin küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştirirken, seyirciyi eğlendiriyor ve sürprizlerle şaşırtıyor.

Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emrah Can Yaylı, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özgür Dağ, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz ve Yonca İnal rol alıyor.

Haldun Taner’in yazdığı oyun, 27-30 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.



"Sızı"

Seyirciyi 1900'lerin ilk zamanlarına, Anadolu'nun içinde bulunduğu karışık yıllara götüren "Sızı", oynanan oyunların bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris’e gitmek zorunda kalan bir Ermeni aileyi konu ediniyor.

Salih Efiloğlu'nun kaleminden çıkan oyunda Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Kubilay Penbeklioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, 28-30 Aralık tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde izlenebilecek.



"Son"

Özgür Kaymak'ın kaleme alarak, yönetmenliğini üstlendiği eserde, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyun, 28-30 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Çocuk oyunlarından ise 28 Aralık'da "Define Adası" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt" 28, 29 Aralık tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" ise 28- 29 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde sahneye konulacak.