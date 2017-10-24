Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Haftası'nda ücretsiz

İstanbul Şehir Tiyatroları, Cumhuriyet Haftası'nda İstanbullular için ücretsiz "perde" diyecek.

Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Haftası'nda ücretsiz

İstanbul Şehir Tiyatroları, Cumhuriyet Haftası'nda İstanbullular için ücretsiz "perde" diyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kapsamında, İstanbullular 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde 10 sahnede 28 oyun ve müzikali ücretsiz izleyebilecek.

İstanbullular, ücretsiz davetiyeleri Şehir Tiyatroları gişelerinden ve "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden temin edebilir.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehir Tiyatroları #Cumhuriyet Haftası
Önceki Haber
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifa edecek mi?
Sonraki Haber
Ronaldo kendisine destek verenlere teşekkür etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.