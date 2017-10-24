İstanbul Şehir Tiyatroları, Cumhuriyet Haftası'nda İstanbullular için ücretsiz "perde" diyecek.

İstanbul Şehir Tiyatroları, Cumhuriyet Haftası'nda İstanbullular için ücretsiz "perde" diyecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kapsamında, İstanbullular 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde 10 sahnede 28 oyun ve müzikali ücretsiz izleyebilecek.



İstanbullular, ücretsiz davetiyeleri Şehir Tiyatroları gişelerinden ve "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden temin edebilir.