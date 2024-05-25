Şehir Tiyatroları “Sivrisinekler”i Frankfurt’ta Sergiledi

İBB Şehir Tiyatroları 16 – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen “11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”ne büyük yankı uyandıran oyunu “Sivrisinekler” ile katıldı.

Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 24 Mayıs 2024 Cuma günü 19.00’da Gallus Theater’da sahnelendi.

Festivalin başkanlığını üstlenen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu Gallus Theatre'daki gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Frankfurt adına, Avrupa’da böyle bir oyunu seyirciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Bu festivali Şehir Tiyatroları ve Türk sanatı adına önemli bir isim olan Ayla Algan’a adadık. Ayla Algan bizim için çok kıymetliydi ama benim için çok farklı bir insandı. Annemdi, ablamdı, hocamdı, Tiyatro Frankfurt’un her şeyiydi. Uzun yıllar emek verdiği Darülbedayi’ye, bizim festivalin birincisinde, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın 100. yılında beş oyunla buraya getirerek bu akımı başlatan İBB Şehir Tiyatroları’na bu yıl Ayla Algan özel ödülünü de takdim etmek istiyorum" dedi.

Ayla Algan Bir Söyleşiyle Anıldı

“Sivrisinekler” oyununun sahnelenmesinden önce Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in konuk olduğu bir söyleşi yapıldı.

Ayla Algan’ın hatırasının yâd edildiği söyleşide moderatörün “Tiyatro sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni sevgili Ayşegül İşsever hoş geldiniz. Ayşegül Hanım nasıl bir his tekrar burada olmak, festivale katılıyor olmak? sorusu üzerine:

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever: “Kilometrelerce uzaktan Türk Tiyatrosu ile ilgili bir festival yapmak Avrupa'nın göbeğinde hiç kolay değil. Desteklenmesi gereken bir şey. Biz de İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak böyle bir güzelliği destekliyoruz. Ama bu seneyi bizim için özel kılan bir şey daha var. 11.'si gerçekleştirilen Frankfurt Tiyatro Festivali’ni Ayla Algan’ın anısına düzenlemişler. Şehir Tiyatrosu ailesi olarak bizi çok çok mutlu etti. Ayla Algan bizim hem duayen bir oyuncumuz hem ablamız hem de öğretmenimizdi. Çok özel bir kişilikti. Zamanından önce bu dünyaya gelmiş. Gerçekten vizyoner, gençlerle çok iyi anlaşan, zamanın ve mekânın iletişim dilini yenileyen bir oyuncuydu. O yüzden kaybını çok derinden hissediyoruz. Her şeyden önemlisi çok iyi bir insandı.” dedi.

SİVRİSİNEKLER

Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir. Oyunda Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor.