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Selda Bağcan Ankara Yenimahalle'de konser verdi

- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Sanatçı Selda Bağcan konser verdi

Selda Bağcan Ankara Yenimahalle'de konser verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Batıkent'teki Vedat Dalokay Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Kutlamalara Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, gösterileri izledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 97 yıl önce Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlandığını hatırlatarak, "Bugün ulusumuzun en büyük bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz'un kazanılmasıyla Anadolu'nun sonsuza dek Türk vatanı olarak kalmasının sağlandığını kaydeden Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yoksul ve kazanmaktan başka çaresi olmayan ecdadımız bu toprakları sonsuza kadar bize vatan yaptılar. Zafer Bayramı bizim bağımsızlık ve varlığımızın bayramıdır. Bu zafer, Afyon Kocatepe'den 'Ya istiklal ya ölüm' için başlayan bir savaşın sonucu elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Sanatçı Selda Bağcan konser verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zafer Bayramı #yenimahalle belediye başkanı fethi yaşar #selda bağcan #30 ağustos zafer bayramı
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