İlk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu. "İlklerin kadını" olarak tanınan Berksoy'u saygı ve özlemle anıyoruz.

Türkiye'de sanat dünyasında ilk deyince akla gelen ilk isimdi. "İlklerin kadını" Semiha Berksoy'un 15'inci ölüm yıldönümü...



Berksoy, sanat hayatına 1931'de Muhsin Ertuğrul'un çektiği "ilk sesli Türk filmi" olan "İstanbul Sokaklarında" başrolde yer alarak başladı.



1934'de Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği "ilk Türk opera" temsili olan "Özsoy" adlı eserde "Ayşim" rolüyle de dikkatleri üzerine çekti. Atatürk'ün de beğenisini kazandı.



Almanya'daki Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939'da birincilikle bitirdi. Sanatçı aynı dönemlerde Avrupa'da opera sahnesine çıkan "ilk Türk sopranosu unvanını" aldı.



Türkiye'ye 1940'ta döndü ve "ilk konserini" Cemal Reşit Rey ile verdi. Berksoy, 1984'te TBMM tarafından kamu sektöründe görev alan "ilk kadın opera sanatçısı" olarak, "Atatürk Opera Ödülünü"nün yanı sıra 1961'de Dil Tarih Fakültesinde resim ödülü aldı.



"Hayatını bir çok ilki sığdıran" usta sanatçı 2004 yılında İstanbul'da yaşamını yitirdi.





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