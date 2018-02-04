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‘Sen Gidince Bak Neler Oldu’nun solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti!

'Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

‘Sen Gidince Bak Neler Oldu’nun solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti!

Onur Akay, 1970’li yılların en popüler gruplarından biri olan ‘Beyaz Kelebekler'in solisti Sevil Özyurt'un vefat ettiğini duyurdu.

1976 yapımı ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden, Adile Naşit'in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘Sen Gidince Bak Neler Oldu' isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler'in dördüncü solisti Sevil Özyurt'un 13 gün önce defnedildiği öğrenildi.

‘Beyaz Kelebekler' 1975 yılında Ercüment Ateş’in bestelediği “Sen Gidince” adlı bu şarkıyla, Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar çıkmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sen Gidince Bak Neler Oldu #Sevil Özyurt
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