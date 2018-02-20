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“Şen Makas“ oyunu Bursa'da sahnelendi

ABD tiyatro tarihinin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Şen Makas (Shear Madness)", Bursa'da sahnelendi.

“Şen Makas“ oyunu Bursa'da sahnelendi

ABD tiyatro tarihinin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Şen Makas (Shear Madness)", Bursa'da sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde Nedim Saban'ın yönettiği oyunda Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar ve Cem Güler aynı sahneyi paylaştı.

Bir kuaför salonunda işlenen cinayetin aktarıldığı komedi dalındaki oyuna izleyenlerin de interaktif olarak katılabilmesi seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Oyun sonunda seyircileri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Şen Makas #Paul Pörtner #melek baykal #Amerikan Tiyatro Tarihinin En Uzun Süreli Oynanan Oyunu
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