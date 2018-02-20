ABD tiyatro tarihinin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Şen Makas (Shear Madness)", Bursa'da sahnelendi.

ABD tiyatro tarihinin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Şen Makas (Shear Madness)", Bursa'da sahnelendi.



Tayyare Kültür Merkezi'nde Nedim Saban'ın yönettiği oyunda Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar ve Cem Güler aynı sahneyi paylaştı.



Bir kuaför salonunda işlenen cinayetin aktarıldığı komedi dalındaki oyuna izleyenlerin de interaktif olarak katılabilmesi seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.



Oyun sonunda seyircileri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.



