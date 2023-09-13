Sen Türkülerini Söyle final birincisi kim oldu? Sen Türkülerini Söyle büyük ödülü ne kadar?
TRT 1 Ekranlarının sevilen ses yarışması Sen Türkülerini Söyle birincisini seçti! Sen Türkülerini Söyle büyük finalinde kazanan isim Esra Abay oldu. Sen Türkülerini Söyle finalistleri kimlerdi? Esra Abay kimdir? Gibi birçok sorunun cevabını sizler için derledik.
TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşan Sen Türkülerini Söyle programı dün akşam büyük final gösterisini gerçekleştirdi. Süper finale yakışır performanslarla finalistler büyük ödül için yarıştı. Peki Sen Türkülerini Söyle final birincisi kim oldu? Sen Türkülerini Söyle büyük ödülü ne kadar? Gibi sorular final gecesi merak konusu oldu. Sizler için Sen Türkülerini Söyle müzik programının en çok merak edilen sorularını cevapladık.
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNALİSTLERİ
TRT 1'in reyting rekorları kıran programı Sen Türkülerini Söyle dün akşam büyük finalini gerçekleştirdi. Tanınmış sanatçılardan oluşan jüri, finalist isimler arasında zor kararlar verdi. Türkiye'nin her vilayetinden katılan yarışmacıların büyük performansları seyircileri oldukça etkiledi. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen Sen Türkülerini Söyle büyük final gecesinde finalistler isimleri şöyle sıralayabiliriz:
- Esra Abay
- Elif Kayacan
- İbrahim Yıldız
- Songül Kalaç
- Ali Açıkyol
- Canan Işık
- Ömer Gökmen
- Eren Özdemir
- Diren Aydın
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNAL BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu özel gecede etkileyici performanslarla jürilerin ve seyircilerin kalbini çaldılar. Büyük final turuna geldiğimizde jürilerin Esra Abay ile Elif Kayacan arasında kaldı. Emre Yücelen oyunu Elif'ten yana kullanırken İsmail Altunsaray, Esra'yı daha çok beğendiğini söyledi. Cengiz Özkan da oyunu Esra'dan yana kullanırken şu sözleri söyledi:
─ Burada kaybeden yok, Türk Halk Müziği ve Türküler kazandı.
Öykü Gürman ve Aysu Gültekin'in oyları sonucu Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazanan ismi Esra Abay oldu. Esra şampiyonluğu eşiyle beraber kutladı. Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazananı Esra Abay, 500 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi. Böylece Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazananı belli oldu.
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİLERİ KİMLERDİ?
TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle yarışmasının birbirinden değerli 5 jürisi bulunmakta. Dün akşam kazananı belirleyen jürilerin isimleri şöyle:
- Öykü Gürman
- Emre Yücelen
- Cengiz Özkan
- Aysun Gültekin
- İsmail Altunsaray
Sen Türkülerini finalinde kazanan ismi belirleyen jüriler bu şekildeydi. Final gecesi 4 oy alarak birinci olan isim Esra Abay oldu.