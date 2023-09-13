TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşan Sen Türkülerini Söyle programı dün akşam büyük final gösterisini gerçekleştirdi. Süper finale yakışır performanslarla finalistler büyük ödül için yarıştı. Peki Sen Türkülerini Söyle final birincisi kim oldu? Sen Türkülerini Söyle büyük ödülü ne kadar? Gibi sorular final gecesi merak konusu oldu. Sizler için Sen Türkülerini Söyle müzik programının en çok merak edilen sorularını cevapladık.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNALİSTLERİ

TRT 1'in reyting rekorları kıran programı Sen Türkülerini Söyle dün akşam büyük finalini gerçekleştirdi. Tanınmış sanatçılardan oluşan jüri, finalist isimler arasında zor kararlar verdi. Türkiye'nin her vilayetinden katılan yarışmacıların büyük performansları seyircileri oldukça etkiledi. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen Sen Türkülerini Söyle büyük final gecesinde finalistler isimleri şöyle sıralayabiliriz:

Esra Abay

Elif Kayacan

İbrahim Yıldız

Songül Kalaç

Ali Açıkyol

Canan Işık

Ömer Gökmen

Eren Özdemir

Diren Aydın

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNAL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu özel gecede etkileyici performanslarla jürilerin ve seyircilerin kalbini çaldılar. Büyük final turuna geldiğimizde jürilerin Esra Abay ile Elif Kayacan arasında kaldı. Emre Yücelen oyunu Elif'ten yana kullanırken İsmail Altunsaray, Esra'yı daha çok beğendiğini söyledi. Cengiz Özkan da oyunu Esra'dan yana kullanırken şu sözleri söyledi:

─ Burada kaybeden yok, Türk Halk Müziği ve Türküler kazandı.

Öykü Gürman ve Aysu Gültekin'in oyları sonucu Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazanan ismi Esra Abay oldu. Esra şampiyonluğu eşiyle beraber kutladı. Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazananı Esra Abay, 500 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi. Böylece Sen Türkülerini Söyle yarışmasının kazananı belli oldu.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİLERİ KİMLERDİ?

TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle yarışmasının birbirinden değerli 5 jürisi bulunmakta. Dün akşam kazananı belirleyen jürilerin isimleri şöyle:

Öykü Gürman

Emre Yücelen

Cengiz Özkan

Aysun Gültekin

İsmail Altunsaray

Sen Türkülerini finalinde kazanan ismi belirleyen jüriler bu şekildeydi. Final gecesi 4 oy alarak birinci olan isim Esra Abay oldu.