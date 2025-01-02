Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir’in cenazesi, İstanbul’dan İzmir’e getirildikten sonra, Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Özdemir’in ailesi, yakınları ve sanat camiasından dostları katıldı. Tören, Özdemir’in sevilen dostlarının duygusal anlarına sahne oldu.

Cenaze namazının ardından Özdemir, Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi. Törene katılan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Özdemir'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Ertuğrul, ""Sadece bir yönetmen değil çok sevdiğim bir ağabeydi, muhabbeti de çok tatlıydı. Hani derler ya 'yakışmadı' diye. Bir anda oldu ve inanamıyoruz. Ölüm haberini alınca biz de şok olduk." diyerek duygularını paylaştı.