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Şenevi, 1960 yılından kalan malzemelerle evinde mini sinema kurdu

Adana'da yaşayan Sabri Şenevi, 1960 yılından kalan malzemelerle evinde mini sinema kurdu. Şenevi, arşivindeki binlerce filmle, sanatseverleri geçmişe götürüyor.

Şenevi, 1960 yılından kalan malzemelerle evinde mini sinema kurdu

Sabri Şenevi... Adana'da yaşıyor. Çocukluğundan beri tutkusu var sinemaya...1960 yılından kalan malzemelerle evinin alt katına sinema kurdu.

Filmler yaz aylarında daha çok seyrediliyor. Mahalle halkının ilgisi yoğun. Arşivdeki binlerce yabancı ve Türk yapımı sinemalar, izleyenleri geçmişe götürüyor.

Evi adeta sinema müzesi gibi.

Eski plaklar da bir başka keyif katıyor sinemaevine.


ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
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