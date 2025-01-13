Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ile ilgili yeni gelişme

Rekabet Kurulu 21 ajans ve şirketi mercek altında aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi ve Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Öte yandan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasındaki ilişkiye dair "reklam aşkı" iddiaları da inceleniyor.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in banka hesapları inceleme altına alınırken, telefon kayıtları da yasa dışı faaliyetlere dair ipuçları aramak amacıyla araştırılıyor.

2 ünlü ismin önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

İddialara göre, bir iş insanı aracılığıyla Sarıkaya ve Demir’e Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürülmüştü.