Oyuncu Serhat Kılıç, annesi Emel Kılıç'ı kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu

Serhat Kılıç, bugün sosyal medya hesabından acılı bir paylaşım yaptı. Oyuncu, annesi Emel Kılıç'ın vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.



Serhat Kılıç annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:



"Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını meteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir."







Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında?

Söz, Seksenler, Benim Annem Bir Melek gibi pek çok dizinin yanı sıra tiyatro oyunlarıyla tanınan Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan sanatçının çocukluğu Ankara'da geçti. 1994 yılında kazandığı Bilkent ÜniversitesiMüzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1998 yılında bitirdi. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.



1992 yılından 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yaptı. (Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994, Baykuş&Karga Green Radio - 1994 – 1997, Geceden Sabaha Ankara TRT Fm - 2000 - 2001,)



1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev aldı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti. 1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve burada Barış Adası adlı oyunu yönetti.



2002 yılında tayin edildiği Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 2008 yılına kadar görev yaptı.2006 yılından itibaren de Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevi devam ederken bir yandan İstanbul'da da Tiyatro Dot, BKM gibi, tiyatrolarda, tiyatro ve televizyon çalışmalarını başlattı.



"Benim Annem Bir Melek" adlı dizisinde ve Şehir Tiyatrosu'nda "İntiharın Genel Provası" adlı oyunda oynadı.



TRT'de 2000 – 2007 yılları arasında Üstün Dökmen'in Mutluluğun Anahtarı Küçük Şeyler "dramatizasyonlarının hazırlanması ve canlandırılması"nı yaptı. 2009- 2010 yılları arasında Fox Tv'de yayınlanan "Uyanık Bar" isimli bir program yaptı, "Serji" karakteri ile sundu. 2010 yılında Zülfü Livaneli'nin 'Veda' filminde Atatürk'ün sağ kolu Salih Bozok'u canlandırdı.



2010 – 2011 yıllarında Turkmax'da yayınlanan "Heberler" adlı proğramda "Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" görev aldı. 2011 yılında ise Show Tv'de "Paranoyak" adında Tek kişilik show programı yaptı.



Serhat Kılıç, 2012 yapımı "Seksenler" dizisindeki "Ergun Plak" rolü ile gönüllerde taht kurdu. Aynı zamanda birçok programın sunuculuğunu üstelenen Serhat Kılıç, Söz dizisinde Çolak Serhat karakterine hayat verdi.