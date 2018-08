Türkiye'nin ilk Tema Parkı'nı bünyesinde bulunduran İsfanbul'da Açıkhava Konserleri ünlü sanatçı Serkan Kaya ile başladı. Açılışında sahne alan Kaya sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albüm için şarkıların hazır olduğunu fakat henüz stüdyoya girip seslendirmediğini söyleyen Kaya, "Öncesinde tek şarkılık Karadeniz türküsünü kendi yorumumla okudum, bitti. Önümüzdeki hafta klip çekeceğiz, yakında o geliyor" dedi.

Vialand markasını yenileyerek yoluna İsfanbul olarak devam eden eğlence merkezinde Açıkhava Konserleri başladı. İlk gün Arabesk müziğinin sevilen ismi Serkan Kaya sahne aldı. Kaya 'Miras' adlı son albümünden şarkılara yer vererek, birbirinden güzel parçalarıyla sevenlerinden büyük beğeni aldı. Her Çarşamba ve Perşembe akşamı Türk pop müziğinin yıldız isimlerini ağırlayacak İsfanbul Açıkhava Konserleri, 9 Ağustos Perşembe günü Hande Yener’in sahne performansı ile devam edecek.



"KARADENİZ TÜRKÜSÜ OKUDUM"



Karadeniz türküsünü kendi yorumuyla seslendirdiğini belirten Kaya, " Yeni çıkartacağım albümün şarkıları hazır ama henüz stüdyoya girmedim. Bu arada tek şarkı olarak Karadenizli arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir türküyü kendi yorumumla seslendirdim. Türkü bitti, önümüzdeki hafta da klibini çekiyoruz. Bilenler bilir, diyor ki 'dağların dumanı yoktur yarin imanı, ayrılık dedin de daha değil zamanı' yakında bu türkü geliyor" diye konuştu.



"BU YIL TATİL YAPAMAYACAĞIM"



Tatil planı yaptığını fakat konser yoğunluğu nedeniyle iptal ettiğini dile getiren Kaya, "Bu yıl tatil yapamayacağım, işler bizim için daha önemli. Seneye tatili yaparız. Bodrum'a,Çeşme'ye, Kıbrıs'a gidiyoruz ya bunları tatil diye sayamayız. Çünkü hep yolda ve uçakta geçiyor. Aralarda dinlenmeye çalışıyorum. Konserlerin yoğunluğundan dinlenme fırsatımız yok. 8 Eylül'de ikinci Harbiye Açıkhava konserim var, onun hazırlıkları devam ediyor. O konserde en büyük sürpriz ben ve şarkılarım olsa gerek. Nasıl sahne alıyorsam oraya da çıkıp şarkılarımı seyirciyle söyleyip ineceğim" dedi.



Konserde Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde okuduğu 'sor' şarkısını de seslendiren Kaya, bu şarkının Tilbe'nin en sevdiği parçası olduğunu söyledi.



Kapı açılış saati 18.30 olan konserler, saat 20.00’de başlıyor.Konser biletleri isfanbul.com üzerinden ve İsfanbul tema park gişelerinden 59,99 liraya satın alınabiliyor. İsfanbul Tema Park’ın yıllık üyelik kartı “YesClub”ı alanlar ise İsfanbul Açıkhava Konserleri’ne ücretsiz giriş yapabiliyor. İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi gösterileri her cuma, cumartesi ve pazar seyircilerle buluşuyor.



Bugün gerçekleşecek Hande Yener konseri ile devam edecek olan Açıkhava konserlerinin takvimi şöyle;



"9 Ağustos Hande Yener, 15 Ağustos Aleyna Tilki, 16 Ağustos Fettah Can, 29 Ağustos Sinan Akçıl, 30 Ağustos Merve Özbey, 5 Eylül GrupSeksendört, 6 Eylül İrem Derici,12 Eylül Buray, 13 Eylül Rubato,19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay"