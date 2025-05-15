"Sevgi emektir” diyen usta artık yok: Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sinema dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Sevgi emektir” diyen usta artık yok: Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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Haberi, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, ağabeyinin hem ailesi hem de sanat hayatı üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Abim… Sinema yönetmeni Ali Özgentürk’ü kaybettik.
Gençliğinde tiyatrocuydu, 50 yıldır da sinemacıydı.
Simay ve Dünya’nın babasıydı.
Başta Hazal, At olmak üzere toplam 15 filmin yönetmeniydi.
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın da senaryo yazarıydı. Filmin sonunda ‘sevgi emektir’ sözüyle hafızalara kazınan Selvi Boylum’un.

Çocukluğuma, gençliğime, meslek hayatıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi… Çok üzgünüm.”
Özgentürk’ün vefatının ardından bir paylaşımda bulunan Hülya Koçyiğit ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Adana’nın ülkemize kazandırdığı önemli değerlerden biri olan kıymetli yönetmen Ali Özgentürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Sinemamıza unutulmaz eserler kazandıran, derin duyarlılığı ve güçlü anlatımıyla iz bırakan Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”

Ali Özgentürk kimdir?

1947 yılında Adana’da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Özgentürk, sinemaya 1974’te kamera asistanı olarak adım attı. Yılmaz Güney ve Atıf Yılmaz gibi önemli yönetmenlerin asistanlığını yaptı.

1979’da çektiği ilk uzun metraj filmi Hazal ile dikkatleri üzerine çeken Özgentürk, bu filmle birçok ödül kazandı. Ardından At (1981), Bekçi (1985), Su Da Yanar (1987), Çıplak (1993) ve Mektup (1997) gibi yapımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda başarılara imza attı.

Özgentürk, aynı zamanda Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristidir. Filmin sonunda yer alan “sevgi emektir” sözü, hafızalarda yer eden sinema replikleri arasında yerini aldı.

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