ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Tillerson'dan Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

Sevgililer için hazırlanan balonları itfaiye kurtardı

Malatya'da Sevgililer Günü için hazırlattığı yaklaşık 80 kalp şeklindeki balonu elinden kaçırıp ağaca takılan satıcının imdadına Malatyalı itfaiyeciler yetişti

Sevgililer için hazırlanan balonları itfaiye kurtardı

Malatya'da 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlattığı yaklaşık 80 kalp şeklindeki balonu elinden kaçırıp ağaca takılan satıcının ürünlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri kurtardı.

Malatya'da, helyum gazıyla doldurulmuş balon satıcılığı yapan Burak Dursun, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlattığı kalp şeklindeki balonları kenttin işlek yerlerinden olan Kanalboyu Caddesi'nde çiftlerin satışına sundu.

Biran dalgınlık yaşayan Dursun, balonları elinden kaçırdı. Ürünleri ağaca takılan satıcı durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu balonları kurtararak Dursun'a teslim etti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #14 şubat #itfaiye ekipleri #kalpli balon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.