Malatya'da Sevgililer Günü için hazırlattığı yaklaşık 80 kalp şeklindeki balonu elinden kaçırıp ağaca takılan satıcının imdadına Malatyalı itfaiyeciler yetişti

Malatya'da 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlattığı yaklaşık 80 kalp şeklindeki balonu elinden kaçırıp ağaca takılan satıcının ürünlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri kurtardı.



Malatya'da, helyum gazıyla doldurulmuş balon satıcılığı yapan Burak Dursun, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlattığı kalp şeklindeki balonları kenttin işlek yerlerinden olan Kanalboyu Caddesi'nde çiftlerin satışına sundu.



Biran dalgınlık yaşayan Dursun, balonları elinden kaçırdı. Ürünleri ağaca takılan satıcı durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.



Ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu balonları kurtararak Dursun'a teslim etti.

