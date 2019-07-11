Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabında tuz ruhu olarak bilinen zehirli asit önerildi

Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabında cilt bakımı için kullanılan Hyaluronik asit yerine, halk arasında tuz ruhu olarak bilinen zehirli bir asit olan hidrolik (hidroklorik) asit önerildiği ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabının "Cilt ve beslenmeye dair ipuçlarım" kısmında cilt bakımı için kullanılan Hyaluronik asit yerine, halk arasında tuz ruhu olarak bilinen zehirli bir asit olan hidrolik (hidroklorik) asit önerildiği ortaya çıktı.



O kısımda yer alan ifadeler şu şekilde:



"Ne yaparsan yap, cildini temizleyip yat.



Gözaltı kremlerini dene ve kendine en uygun olanı bul.



Hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma.



Kaşlarına ve kirpiklerine badem yağı sür.



Botoks ve dolgu yaptırabilirsin (ve estetiğe de karşı değilim ama lütfen kendini frenlemeyi bil. Ya da gerçekten güvendiğin bir kişiye fikrini sor.)



Su iç, çok su iç.



Her şeyi ye ama en doğalını ye."



ulusal.com.tr



