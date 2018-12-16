Başkentte 11 sanatçının 36 eserinin yer aldığı "Seyr-i Aşk" tezhip sergisi, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın katılımıyla açıldı.

Başkentte 11 sanatçının 36 eserinin yer aldığı "Seyr-i Aşk" tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu.



Tezhip sanatçısı Müzeyyen Bilgiç tarafından hazırlanan serginin Kültür ve Turizm Bakanlığı Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki açılışı, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik, Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.



AK Parti Genel Sekreteri Şahin, burada yaptığı konuşmada, sergide sanatçıların birbirinden değerli, el emeği göz nuru eserlerinin bulunduğuna işaret etti.



Şahin, Ankara'nın birçok vasfının yanı sıra çok önemli bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurguladı.



Serginin Ankara'nın bu özelliğine önemli bir katkı sağladığını dile getiren Şahin, "Bizler, çok kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, mirasçılarıyız. Çok zengin bir kültür ve sanat hayatına sahibiz. Tezhip sanatı da tezyin sanatı da bizim bu kültürel zenginliğimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu geleneksel sanatımızı yaşattıkları, buna güç verdikleri için sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.



Sanatçılara bu birikimlerini gelecek nesillere de aktarmaları istediğinde bulunan Şahin, "Kültür ve sanat bir toplumun omurgası. Nasıl ki tarih bir toplumun, milletin hafızasıysa kültür de sanat da omurgasıdır diye düşünüyorum. Kültür ve sanat hayatında yetkin olmayan bir toplumun, milletin yetkin olabilme, varlığını sürdürebilme, iz bırakabilme imkanı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Yardımcısı Baydaş da tüm sanatçıları tebrik ederek, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.



"5 yıldır sergiye hazırlanıyoruz"



Sergiyi düzenleyen tezhip sanatçısı ve eğitmen Müzeyyen Bilgiç de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar alan ve emek isteyen bir çalışma oldu. 5 yıldır bu sergiye hazırlanıyoruz. Ankara'da ilk sergimiz. 11 kişi katıldı bu sergiye, herkes özverili bir şekilde çalıştı. Bütün Ankaralıları bekliyoruz." diye konuştu.



"Tezhiple uğraşırken çok mutlu oluyoruz"



"Seyr-i Aşk" tezhip sergisinde eserleri yer alan sanatçılardan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın eşi Zehra Kolukısa da eğitmen Bilgiç'in önderliğinde 12 yıldır tezhip sanatıyla uğraştığını aktardı.



Kolukısa, sanatına duyduğu aşkı, "Tezhip gerçekten çok meşakkatli bir sanat ama o kadar büyük bir zevk ki anlatamam. Hayatımızın her alanını kaplıyor, tezhiple uğraşırken çok mutlu oluyoruz. Dünyadan kopuyorsunuz, her şeyi unutabiliyorsunuz. Çok seviyoruz tezhibi." sözleriyle dile getirdi.



Ayşe Şen, Fatma Alparslan, Nezahat Özkan, Nilüfer Özen, Nurten Künç, Pakize Özcan, Tuğba Mendi, Zeliha Coşkunsel ve Zeliha Köprülü'nün de eserlerinin bulunduğu sergi 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.