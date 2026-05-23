Sezai Karakoç'un gizli arşivi "Zamana Adanmış Sözler" sergisinde ilk kez ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türk edebiyatının usta isimlerinden Sezai Karakoç’un fikrî mirasını yansıtan "Zamana Adanmış Sözler" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan alanda, Karakoç’un edebî yolculuğuna tanıklık eden özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri yer alıyor.

Sergi alanını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergilenen arşiv materyalleri hakkında yetkililerden doğrudan bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında Karakoç'un edebiyat dünyasındaki yerine değinen Ersoy, usta yazarın sadece şiirleriyle değil; hikâyelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına kadar çok yönlü bir edebî miras bıraktığını belirtti. Ersoy, yazarın bu üretkenliğini, “insanıyla ve hatta insanlıkla hemhâl olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış” sözleriyle aktardı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN DİRİLİŞ MÜCADELESİNE

Geçmişte yaşanan küresel olayların yazarın kalemine nasıl yansıdığını anlatan Ersoy, II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine işaret etti. Sezai Karakoç’un bu zorlu süreçlerle yüzleştiğini ve gerçekleri inkâr etmediğini belirten Bakan Ersoy, yazarın tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini aktararak tutumunu, “insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde Diriliş mücadelesine revan olduğunu” ifadeleriyle anlattı.

Sezai Karakoç’un düşünce yapısının kısa sürede ve kolayca anlaşılamayacağını vurgulayan Ersoy, bu mirası kavramak için yazarın mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi. Konuşmasında yazarın edebiyat tarihindeki önemli eserlerinden "Kar" şiirine özel bir parantez açan Ersoy, şu dizeleri okudu: “Benim bu şiirimi anlayacaksın / Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın / Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın.”

KAPILAR 22 HAZİRAN'A KADAR AÇIK KALACAK

Şiirdeki bu seslenişin Sezai Karakoç’u anlamak adına çok önemli bir öğüt niteliği taşıdığının altını çizen Ersoy, usta ismin eserlerini ve "Diriliş" düşüncesi etrafında şekillenen millî, manevi ve insani değerler bütününü okuyup içselleştirmenin önemini dile getirdi. Karakoç'un dünyasına ışık tutan "Zamana Adanmış Sözler" sergisi, 22 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bakan Ersoy, organizasyonu hazırlarken taşıdıkları bilinci aktararak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün üstlendiği göreve değindi. Etkinlik, şair ve yazar Sezai Karakoç’un düşünce dünyasını, edebî mirasını ve kültürel etkisini farklı katmanlarıyla görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı bir kültür-sanat organizasyonu olarak kurgulandı.

İZZETBEGOVİÇ'E GİDEN ISLAK İMZALI MEKTUP VİTRİNDE

Sergi alanında, edebiyatçının farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskıları ile Diriliş dergisinin geçmiş sayıları yer alıyor. Alanın odak noktasında ise daha önce kamuoyu ile hiç paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belgeler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vitrine çıkarılan özel materyallerin detaylarını şu sözlerle anlattı: "El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi’ye takdim edilmiş Plevne Madalyası’nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç’un şahsi daktilosu ilk kez sergilenen materyallerden bazıları."

Tarihi belgelerin yanı sıra etkinlikte görsel sanatlar da kendine yer buldu. Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Karakoç'un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisi alanda sergilenmeye başlandı. Ersoy, bu özel çalışmaların kelime ile estetiği, düşünce ile sanatı aynı zeminde birleştirdiğini belirtti.

GENÇ KUŞAKLAR İÇİN KÜLTÜREL HAFIZA ALANI

Etkinlik, sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturma misyonu da taşıyor. Ziyaretçiler, alan içerisinde Karakoç’a dair çok yönlü bilgiye erişme ve yazarın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkânı buluyor. Sadece biyografik veya edebî bir anlatım sınırında kalmadıklarını belirten Bakan Ersoy, sergide “bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini” hedeflediklerini vurguladı.

Sezai Karakoç’un “Diriliş” düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla buluşturma amacı taşıyan sergi, geleceğe yönelik bir köprü vazifesi görüyor. Ersoy, modern dünyanın krizleri karşısında ziyaretçilere “anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünme imkânı” sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Açılış sürecinde emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkürlerini ileten Ersoy, usta edebiyatçıyı rahmet, saygı ve minnetle andı. Bakan Ersoy, değerlendirmelerini yazarın şu satırlarıyla noktaladı: “Milletim! Doğu'ya, Batı'ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın.”