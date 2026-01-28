“Sihirli Flüt” Eskişehir’de Kuklalarla Sahneye Taşınıyor

Tüm zorluklara rağmen insanın kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini evrensel bir hikâyeyle sahneye taşıyan “Sihirli Flüt” adlı kukla oyunu, şubat ayında perdelerini açacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyanın en çok sahnelenen operalarından biri olan “Sihirli Flüt” adlı eserden esinlenilen yepyeni bir müzikli kukla oyununu minik izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Sihirli Flüt”ün besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor. Minik izleyicilere masalsı bir atmosfer sunacak olan oyunun kukla, dekor ve kostüm tasarımları, usta isim Ayten Öğütcü’ye, ışık tasarımı ise Ali Rıza Tekin’e ait.

“Sihirli Flüt” oyunu insanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgiyle yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâyeyle anlatıyor. Çocukların aileleriyle birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, şubat ayında ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmeye devam edecek.