“Sihirli Flüt” Eskişehir’de Kuklalarla Sahneye Taşınıyor

Dünya opera repertuvarının en sevilen eserlerinden “Sihirli Flüt”, kuklalarla sahneye taşınıyor! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, müzik, kukla ve anlatının iç içe geçtiği özgün kukla oyunu için provalarına başladı.

“Sihirli Flüt” Eskişehir’de Kuklalarla Sahneye Taşınıyor
Yayınlanma:

Tüm zorluklara rağmen insanın kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini evrensel bir hikâyeyle sahneye taşıyan “Sihirli Flüt” adlı kukla oyunu, şubat ayında perdelerini açacak.

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyanın en çok sahnelenen operalarından biri olan “Sihirli Flüt” adlı eserden esinlenilen yepyeni bir müzikli kukla oyununu minik izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

 Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Sihirli Flüt”ün besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor. Minik izleyicilere masalsı bir atmosfer sunacak olan oyunun kukla, dekor ve kostüm tasarımları, usta isim Ayten Öğütcü’ye, ışık tasarımı ise Ali Rıza Tekin’e ait.

 “Sihirli Flüt” oyunu insanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgiyle yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâyeyle anlatıyor. Çocukların aileleriyle birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, şubat ayında ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmeye devam edecek.

Günün Manşetleri
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi? Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi?
2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı 2026 Bursluluk Sınavı ne zaman, İOKBS başvuruları başladı mı
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!