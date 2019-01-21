"Sihirli Flüt" Şefika Kutluer, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 263'üncü doğum günü dolayısıyla konser vereceği Viyana'da Türk Marşı'nı seslendirecek.

"Sihirli flüt" unvanlı sanatçı Şefika Kutluer, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 263. doğum günü dolasıyla Viyana'da konser verecek.



Haus Der Ingenieure'da, 27 Ocak Pazar günü düzenlenecek konserde, Kutluer'e şef Cristoph Angerer yönetimindeki Concilium Musicum Wien orkestrası eşlik edecek.



"Sihirli Flüt" Kutluer, konserde Mozart'ın Re Major Flüt konçertosu ile Türk Marşı'nı seslendirdikten sonra 30 Ocak Çarşamba günü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde de bir konser verecek.



Türk sanatçı olarak bu anlamlı konseri vermek üzere davet edilmekten onur duyduğunu belirten Kutluer, "Böylesine önemli bir konserde Türk dostu Mozart'ın bestelediği Türk Marşı'nı özellikle çalmak istedim." dedi.



Klasik müzik dünyasının en önemli bestecilerinden Mozart'ın, dünyada en çok bilinen klasik müzik eserlerinden olan Türk Marşı'nı bestelediğini vurgulayan Kutluer, Türklere tarih boyunca verilen en büyük hediyeyi yaratan Mozart'a minnettarlığını dile getirdi. Kutluer, Mozart'ın doğum gününü onun eserlerini seslendirerek kutlayacağını kaydetti.



Mozart'ı sık yorumluyor



Avusturya Devlet Altın Liyakat Madalyası sahibi olan Şefika Kutluer, Mozart'ın eserlerini çok sık yorumluyor.



En iyi Mozart yorumcuları arasında gösterilen eğitimci Werner Tripp ile Viyana'da çalışmalar gerçekleştiren Kutluer, önemli Mozart yorumcularından şef Sir Charles Mackerras ile konser verdi.



Kutluer'in "Mozart" CD'si American Record Guide tarafından yılın en başarılı CD'leri arasında gösterildi.