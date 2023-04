Dikkatleri üstüne çeken Şile sayısız turisti ağırlıyor

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Turizm Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Şile, sahip olduğu doğal güzellikleri, Şile feneri, Şile kalesi, coğrafi işaretli ürünleri Şile bezi ve Şile kestane balı, mavi bayraklı plajları, kadim kültürü, yerleşik köy hayatının devam ettiği mahalleleri ve buram buram esen Anadolu rüzgarı ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Özellikle son yıllarda aldığımız turizm yatırımlarıyla ve yaptığımız çalışmalarla ilçenin adı çok daha sık duyuluyor ve turizm potansiyeli her geçen gün gelişiyor. İstanbul'un yanı başında bulunan bir sahil kenti olarak, ülkemizin her yıl daha da gelişen turizm hareketliliği içerisinde biz de yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Şile'nin turizm potansiyelini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle 15 Nisan Dünya Turizm Haftamızı kutluyor, tüm sektör temsilcilerimize şimdiden başarılı ve bereketli bir yaz sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.