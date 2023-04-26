Bölüm başına milyon dolarlar harcadılar! Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi
Online dizi platformlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte dizi izleme alışkanlıklarımız da farklılaştı. Ufak bütçeyle çekilen 20 dakikalık sitcomlar, yerini daha uzun soluklu büyük prodüksiyonlara bıraktı. Yüksek bütçeli gişe filmleriyle yarışan diziler çekilmeye başladı. İşte o diziler...
10- HALO
Microsoft'un ikonik bilgisayar oyunundan uyarlanan dizide bölüm başına 10 milyon dolar harcandı.
Paramount+'ta yayımlanan dizinin izleyicileri, büyük bütçeye karşın bilgisayarla üretilen görüntülerin başarısız olduğu yorumunu yaptı. İdari yapımcısı Steven Spielberg olan yapımın ikinci sezonu bekleniyor.
9- THE CROWN
8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçmesinden başlayıp 1990'lara kadar Kraliyet ailesinin yaşadıklarını konu alan dizide bölüm başında 13 milyon dolar bütçe ayrıldı.
8- GAME OF THRONES
George R.R. Martin'in kitaplarından uyarlanan dizinin ilk sezonlarında 5 milyon dolar bütçe ayrılırken son sezonlara doğru bu miktar 15 milyon dolara ( yaklaşık 277 milyon TL) kadar yükseldi.
Dizinin çekimleri Birleşik Krallık, Hırvatistan, İzlanda, İspanya, Malta ve Fas gibi pek çok farklı ülkede yapıldı.
7- SEE
İnsanlığın görme yetisini kaybettiği distopik bir gelecekte geçen Apple TV+ dizisinde bölüm başına 15 milyon dolar ayrıldı.
Francis Lawrence'ın yapımcılığını üstlenip yönettiği dizinin başrolünde Jason Mamoa yer alıyor.