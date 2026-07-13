Sinema dünyası yasta! Dünyaca ünlü oyuncu Sam Neill hayatını kaybetti
"Jurassic Park", "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi dev yapımlarla tanınan dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünya sinemasının ve televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden Sam Neill vefat etti.
Geride dört çocuk ve sekiz torun bırakan aktörün ölüm haberi ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 2022 yılında kan kanserinin bir türü olan üçüncü evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan ve yakın zamanda hastalığı tamamen yendiğini duyuran 78 yaşındaki sanatçının kesin ölüm nedenine ilişkin bir detay paylaşılmadı.
SİYASET DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Sanatçının vefatının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, X hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak Neill'i ülkenin "büyüklerden biri" olarak tanımladı ve kendisine saygı duruşunda bulundu.
Luxon mesajında usta oyuncunun Yeni Zelanda sinemasına katkılarını şu sözlerle ifade etti: "Bu ülkede doğru dürüst bir film endüstrisinden bile söz etmek zor olduğu bir dönemde yola çıktı. Elli yılı aşkın bir süre boyunca Yeni Zelanda hikâyelerini dünyaya taşıdı ve yeteneği, sinema endüstrimizi bugün olduğu yere, yani en önemli kültürel ihraç kalemlerimizden birine dönüştürmemize yardımcı oldu. Yaptığı işler, hepimiz göçüp gittikten çok sonra bile izlenip sevilecektir. Bu gece düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla. Huzur içinde uyusun."
Ülkesiyle olan güçlü bağları sebebiyle fahri Avustralyalı olarak da kabul edilen aktör için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yas tuttu. Albanese, yayımladığı mesajda Neill'in "sayısız sevilen Avustralya hikâyesinde başrol oynadığını ve Avustralyalıların kalbinde özel bir yer edindiğini" belirterek şunları kaydetti: "Nükteli ve alaycı, derin düşünceli ve az sözlü olan Sam, hastalığa da her performansına güç veren aynı vakar, mizah ve kararlılıkla direndi. Ardından büyük bir özlem bırakacak ve uzun yıllar boyunca hatırlanacak. Huzur içinde yatsın."
Gerçek adı Nigel John Dermot Neill olan sanatçı, 14 Eylül 1947 tarihinde Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde, İngiliz bir anne ve İngiliz ordusunda görev yapan Yeni Zelandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1954'te ailesiyle Yeni Zelanda'ya yerleşen Neill, kariyerine yerel televizyon kanallarında başladı. 1977 yapımı "Sleeping Dogs" filmiyle ilk büyük çıkışını yapan aktör, ilerleyen yıllarda "My Brilliant Career", "Evil Angels", "Ivanhoe", "Dead Calm" ve "The Hunt for Red October" gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Uluslararası arenada adını ilk olarak 1981 yılında "Omen III: The Final Conflict" filminde şeytanın oğlu Damien Thorn karakteriyle duyurdu. Aynı yıl Andrzej Żuławski'nin kült eseri "Possession"da Isabelle Adjani ile ortak başrolü paylaştı. Roger Moore'un seriden ayrılmayı düşündüğü bir dönemde James Bond karakterini canlandırma fırsatını kıl payı kaçıran aktör, 1983'te "Reilly, Ace of Spies" adlı mini dizide Sidney Reilly karakterine hayat verdi.
Sam Neill'in uluslararası çapta en büyük üne kavuştuğu yıl 1993 oldu. Steven Spielberg'in yönettiği gişe rekortmeni "Jurassic Park" filminde Dr. Alan Grant karakterini canlandırarak tüm dünyada tanındı. Bu ikonik rolüne "Jurassic Park III" (2001) ve "Jurassic Park Dominion" (2022) yapımlarıyla yeniden hayat verdi. Yine 1993'te, Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion imzalı "The Piano" filminde başrol oynadı. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan ve üç Oscar ödülüne layık görülen bu yapım, Neill'in kariyerindeki en büyük kilometre taşlarından biri oldu.
İlerleyen yıllarda Taika Waititi yönetmenliğindeki Yeni Zelanda yapımı "The Hunt For The Wilderpeople" filmindeki performansıyla da büyük beğeni topladı. Televizyon dünyasında ise "The Tudors", "Crusoe", "Peaky Blinders", "The Twelve" ve "Untamed" gibi önemli dizilerde izleyici karşısına çıktı.
Sinema sanatına yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı merhum Kraliçe II. Elizabeth tarafından onaylanan şövalyelik unvanına layık görülen aktör, Mart 2023'te "Did I Ever Tell You This?" isimli bir anı kitabı yayımladı.
Kansere karşı verdiği mücadeleyi ve tedavi sürecini 2023 yılında The Guardian gazetesine değerlendiren Neill, hayata bakış açısını şu ifadelerle özetlemişti:"Geçen yılın karanlık anları olmadığını söyleyemem. Ama bilirsiniz, o karanlık anlar ışığı daha da belirginleştiriyor ve her güne, tüm dostlarıma karşı muazzam bir minnettarlık duymamı sağladı."
Usta oyuncunun vefatından önce çekimlerini tamamladığı "Godzilla v Kong: Supernova" ve "The Last Resort" isimli iki filmi bulunuyor. Şu anda post-prodüksiyon aşamasında olan her iki yapım, beyaz perdede Sam Neill'i son kez izleme fırsatı sunacak.