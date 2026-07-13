Sinema dünyası yasta! Dünyaca ünlü oyuncu Sam Neill hayatını kaybetti

Luxon mesajında usta oyuncunun Yeni Zelanda sinemasına katkılarını şu sözlerle ifade etti: "Bu ülkede doğru dürüst bir film endüstrisinden bile söz etmek zor olduğu bir dönemde yola çıktı. Elli yılı aşkın bir süre boyunca Yeni Zelanda hikâyelerini dünyaya taşıdı ve yeteneği, sinema endüstrimizi bugün olduğu yere, yani en önemli kültürel ihraç kalemlerimizden birine dönüştürmemize yardımcı oldu. Yaptığı işler, hepimiz göçüp gittikten çok sonra bile izlenip sevilecektir. Bu gece düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla. Huzur içinde uyusun."