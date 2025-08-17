Sinema dünyası yasta! Superman’in unutulmaz yıldızı Terence Stamp hayatını kaybetti

Superman filmlerinde General Zod karakteriyle hafızalara kazınan ünlü İngiliz aktör Terence Stamp, 87 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz aktör Terence Stamp, Superman serisinde hayat verdiği baş düşman General Zod karakteriyle dünya çapında tanınmıştı. Sinema dünyasında yarattığı iz, yalnızca bu rolle sınırlı kalmadı; kariyeri boyunca farklı türlerde canlandırdığı karakterlerle öne çıktı.

Oscar’a aday gösterilen usta oyuncu, altı on yılı kapsayan kariyerinde Priscilla, Çölün Kraliçesi’nin Maceraları, Far from the Madding Crowd ve Valkyrie gibi yapımlarda da rol aldı. Farklı dönemlerde sinema tarihine damga vuran projelerde yer alan Stamp, İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli aktörlerden biri olarak kabul edildi.

VEFAT HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

Stamp’in pazar sabahı yaşamını yitirdiği, ailesi tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamayla duyuruldu. Aile açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hem bir aktör hem de bir yazar olarak geride olağanüstü bir eser bıraktı ve bu eser, yıllar boyunca insanlara dokunmaya devam edecek.”

