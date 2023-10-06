Sinema Salonları Dolup Taşacak! İşte Sinemaseverler İçin Bu Haftanın Film Listesi!
Sinema sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Sinemanın büyümesine en çok sevinenler ise sinemaseverler oldu. Bu hafta sinema salonlarında 7'si yerli olmak 9 film sergilenecek. İşte bu haftanın film listesi sizlerle.
BURSA BÜLBÜLÜ
Başrollerini Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın paylaştığı Bursa Bülbül'ü, 1980'li yıllarda Bursa'da müzikle iç içe geçmiş hayatları anlatıyor. Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in en büyük hayali bir kaset çıkarmaktır. Dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in bestesi ile çıkış yapacağını düşünen Cengiz, ağabeyinden borç alır ancak kendisini talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
MASAL ZAMANI 2
Türkiye’nin en ünlü çocuk oyuncu kadrosunda ve en fantastik masal evrenine sahip olan Masal Zamanı evreninin ikinci filmi Masal Zamanı 2 "Sihirli Kapı", sadece masal kahramanlarının görebildiği bir sihirli kapıdan gelen kötülerin iyilerle mücadelesini konu ediniyor.
EXORCIST: İNANÇLI
David Gordon Green’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı Exorcist: İnançlı (The Exorcist: Believer), başlarına gelenlerden sonra şeytanın en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini ele alıyor. Kızı Angela’yı tek başına büyüten Victor Fielding, kızının arkadaşıyla ormanda kaybolmasından sonra kendisini bir dizi talihsiz olayın içerisinde bulur. Şeytanın en kötüsüyle yüzleşmek zorunda kalan Victor, dehşet içinde benzer bir olaya tanık olmuş, yaşayan tek kişiyi arar: Chris MacNeil’ı…
ROZA
Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan’lı kadrosuyla izleyiciye 1 saat 56 dakikalık bir dramatik hikaye aktaran Roza, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin hayatını konu alıyor. Filmde, bir genç kız aşık olduğu adamla evlenebilmek için evden kaçıyor. Ancak çok geçmeden kendisini beklemediği durumlar içerisinde buluyor.