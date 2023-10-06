Sinema Salonları Dolup Taşacak! İşte Sinemaseverler İçin Bu Haftanın Film Listesi!

ROZA

Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan’lı kadrosuyla izleyiciye 1 saat 56 dakikalık bir dramatik hikaye aktaran Roza, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin hayatını konu alıyor. Filmde, bir genç kız aşık olduğu adamla evlenebilmek için evden kaçıyor. Ancak çok geçmeden kendisini beklemediği durumlar içerisinde buluyor.