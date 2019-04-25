Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyonda.

Russo Kardeşler'in yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu "Avengers: Endgame" vizyonda. Aksiyon ve macera türündeki filmin yeni serisinde de "evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel'ı da yanlarına alarak" Thanos'a karşı savaşıyor.



Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan "Eve Dönüş" filmin yönetmen koltuğunda "About A Boy" filminin senaryosuyla Oscar kazanan Peter Hedges oturuyor. Filmin başrolünde ise Julia Roberts var.



Yönetmen koltuğunda oturan Pierre Salvadori'nin oturduğu "Seninle Başım Dertte" 1980'lerin "Vahşi Birşey" ve "Babanın Metresi" gibi hareketli komedilerinden esinleniyor.



Yerli komedi severlerin dikkatini çekecek bir film, "Hasbibal"... Ailesiyle yaşayan 35 yaşlarındaki obsesif bir adamın hayatını anlatan filmi Kemal Yılmaz ile Elife Özker yönetti.



Tarık Aktaş yönetmenliğindeki "Nebula", ruhun doğadaki yerini keşfeden bir adamın çıktığı dram dolu yolculuğunu anlatıyor.



"SIFIR: Etkisiz Eleman", ilkokul yıllarında travma yaşayan bir adamın bu travmanın üzerinde bıraktığı psikolojik etkiden kurtulma macerasına odaklanıyor.





ulusal.com.tr