Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girecek....

Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan yapım "Tutsak" vizyonda. Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı filmde; Julianne Moore, Christopher Lambert, Ken Watanabe, Sebastian Koch ve Thorbjorn Harr gibi başarılı isimler rol aldı.1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan "Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti. Film; Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor."Johnny English Tekrar İş Başında"... Bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkardığı, gizli servisin son umudu olan Johnny'in aksiyon dolu macereasını kahkahalarla izleyeceksiniz.Yerli komedi yapımı "Babamın Ceketi". Müfit Can Saçıntı'nın yazıp-yönettiği ve başrolünde oynadığı filmde, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini izleyeceksiniz.Ezgi Mola, Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan ve Nazan Kesal'ın oynağı "Aydede" bir anne ve oğlunun dramatik hikayesi beyaz perdeye taşıyor."Sokak Sınıfı"; okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.Ve yerli perdenin korku filmi bu hafta Sinan Kaçar'ın yönettiği "Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi"...Haftanın animasyon filmi ise "İstanbul Muhafızları"; Çizgi dizi senaristi genç bir kızın, iki fedaiyle beraber atıldığı maceraya ortak olacaksınız.