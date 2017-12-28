Sinema salonlarında yılın son haftasında 2'si yerli 8 film vizyona giriyor. İşte izleyici ile buluşacak yeni filmler...

2017'nin son haftasında vizyona giren filmlerden ünlü ressam Van Gogh'un hayatını anlatan Hugh Welchman ve Dorota Kobiela imzalı "Loving Vincent"... Van Gogh'un karmaşık hayatının tabloları üzerinden anlatıldığı film aslında sanatçının talihsizliklerini ve gizemli ölümünü perdeye taşıdı. Biyografik yapımda yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'daki stüdyoları ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi.



Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams ve Zac Efron gibi başarılı aktörler Muhteşem Showman'de buluştu. Bol danslı, rengarenk bir müzikalde izleyeciler dünya çapındaki sirkleriyla tanınan P.T. Barnum, sansasyon yaratan gösterisini hikayesini izleyecek.



Beynindeki tümörün büyümesiyle ötanazi kararı alan 70 yaşındaki Pier'in, Asya adındaki bir bakıcıyla tanışmasıyla değişen dünyasını anlatıyor Asya. Murat Aslan'ın yazıp yönettiği filmde Marie-Ange Gontara ve Philippe Ohrel başrolleri paylaşıyor.



Son haftanın fantastik filmi "Jumanji: Vahşi Orman"... Film her biri belli başlı özelliklere sahip olan avatarlara dönüşen dört arkadaşın macerasını anlatıyor.



Robin Campillo'nun yönettiği ve prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan "Kalp Atışı Dakikada 120", 1990'ların başında AIDS'e karşı farkındalık yaratmaya çabalayan Act-Up Paris aktivist örgütünün hikayesini anlatıyor.



Haftanın korku ve gerilim filmi "Karabasan", kendini karanlık bir ruh ile mücadele içerisinde bulan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



"Parayı Bulduk" ile gizli bir kumarhane olan film setinde, bundan habersiz çalışmaya başlayan bir adamın hikayesine ortak olacaksınız. Yönetmen koltuğunda ise İhsan Taş var.