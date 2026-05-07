Sinemada bu hafta: Hangi filmler vizyona girecek?
Sinema salonlarında bu hafta aksiyon, romantizm ve gerilim rüzgarları esiyor...
Cansu Dere’nin Portekiz macerasından efsanevi Mortal Kombat’ın kanlı dönüşüne, Londra’daki patlamadan Putin’in gizemli dünyasına kadar tam 8 yeni yapım izleyiciyle buluşuyor.
Hafta sonu planınızı yapmadan önce, beyaz perdenin yeni sakinlerine mutlaka göz atın.
Sinema salonları 7 Mayıs haftasında dopdolu bir programla izleyicinin karşısına çıkıyor. İşte haftanın öne çıkan yapımları ve detayları:
Portekiz Aşkı: Yasemin’in Yeni Hayatı
Başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia'nın paylaştığı "Portekiz Aşkı", romantik komedi sevenleri hedefliyor
Film, nişanlısının ihanetiyle sarsılan Yasemin’in her şeyi bırakıp gittiği Portekiz’de, Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla gelişen hikayesini anlatıyor.
Mortal Kombat II: Kuralsız Savaş
Efsanevi dövüş serisi, Simon McQuoid yönetmenliğinde geri dönüyor.
"Mortal Kombat II", acımasız hükümdar Shao Kahn’ın tehdidine karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Kadroya dahil olan Johnny Cage rolünde Karl Urban izleyici karşısına çıkıyor.
Fünye: Londra’dan İstanbul’a Tehlike
David Mackenzie imzalı "Fünye", gerilim dozunu yükseltiyor.
Londra’da II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasıyla başlayan kaosun anlatıldığı yapımın hikayesi, sürpriz bir şekilde İstanbul’a kadar uzanıyor. Başrollerde Sam Worthington ve Aaron Taylor-Johnson var.
Kremlin'in Büyücüsü: Politikanın Perde Arkası
Vladimir Putin’in kurgusal danışmanı Vadim Baranov’un gözünden iktidar ilişkilerini işleyen "Kremlin'in Büyücüsü", haftanın dikkat çeken politik gerilimi. Filmde Putin karakterine Jude Law hayat verirken, başrolde Paul Dano yer alıyor.
Iron Maiden: Burning Ambition
Heavy metal efsanesi Iron Maiden’ın 50 yıllık serüveni belgesel oluyor. Lars Ulrich ve Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajların yer aldığı yapım, grubun kültür üzerindeki etkisini arşiv görüntüleriyle sunuyor.
Kill Bill: Mevzunun Tamamı
Quentin Tarantino’nun kültleşen iki filmini tek bir anlatıda buluşturan 2006 yapımı "Kill Bill: Mevzunun Tamamı", yeniden vizyonda. Uma Thurman’ın intikam yolculuğu beyaz perdede tekrar hayat buluyor.
Haftanın Diğer Yapımları: Animasyon ve Korku
Arnie & Barney Şapşik Kardeşler: Karınca kolonisini kuraklıktan kurtarmaya çalışan iki beceriksiz karıncanın eğlenceli macerası.
Babil'in Laneti: Arkeolojik bir kazıda gün yüzüne çıkan kadim bir büyü kitabının tetiklediği paranormal olayları konu alan yerli korku yapımı.