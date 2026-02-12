Sinemalarda bu hafta: Komediden korkuya 8 yeni film vizyonda

UĞULTULU TEPELER

Haftanın dikkat çeken yapımlarından biri, Emily Bronte'nin kült eserinden uyarlanan "Uğultulu Tepeler". Yönetmen koltuğunda Emerald Fennell'in oturduğu film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini anlatıyor. Başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi paylaşırken, oyuncu kadrosunda Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif gibi isimler yer alıyor.