Sinemalarda bu hafta: Komediden korkuya 8 yeni film vizyonda
Sinema salonlarında bu hafta geniş bir tür yelpazesi izleyiciyi bekliyor. Komediden drama, korkudan animasyona kadar farklı zevklere hitap eden 8 yeni yapım, beyaz perdedeki yerini alıyor.
UĞULTULU TEPELER
Haftanın dikkat çeken yapımlarından biri, Emily Bronte'nin kült eserinden uyarlanan "Uğultulu Tepeler". Yönetmen koltuğunda Emerald Fennell'in oturduğu film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini anlatıyor. Başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi paylaşırken, oyuncu kadrosunda Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif gibi isimler yer alıyor.
OLAY PARA
Yerli komedi meraklıları için vizyona giren "Olay Para", tesadüfen bulunan bir miktar paranın etrafında şekillenen olayları konu alıyor. Bir grup arkadaşın parayı saklama ve paylaşma sürecini işleyen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan üstleniyor. Yapımda Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik rol alıyor.
SESSİZ TEPE: DÖNÜŞ
Korku oyunu tutkunlarının yakından bildiği "Sessiz Tepe" (Silent Hill) serisi, "Sessiz Tepe: Dönüş" ile sinemalara geri dönüyor. Yönetmenliğini Christophe Gans'ın üstlendiği serinin ikinci filminde, James Sunderland'in gizemli bir mektup aldıktan sonra eski kasabasına dönüşü anlatılıyor.
SIRAT
Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan ve 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" adayları arasında gösterilen "Sırat", yarından itibaren izleyiciyle buluşuyor. Oliver Laxe imzalı yapım, İslam'da cennet ile cehennem arasında uzandığına inanılan köprüden ismini alıyor. Fas çölünde geçen hikaye, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla çıktığı yolculuğu ve filmin deneysel anlatımını öne çıkarıyor.
KEDİ YOK
Mısır yapımı "Kedi Yok", bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ile müze personeli arasında yaşanan absürt durumları beyaz perdeye taşıyor. Senaryosunu Ayman Wattar'ın yazdığı, yönetmenliğini Sarah Norah'ın yaptığı filmin kadrosunda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin bulunuyor.
MOMO
Michael Ende'nin çok satan kitabından uyarlanan fantastik aile filmi "Momo", zaman ve insan ilişkilerini merkeze alıyor. Yönetmen Christian Ditter imzalı filmde Momo karakterini şarkıcı Melis Fis seslendiriyor. Momo'nun, zamanın koruyucusu Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı verdiği mücadeleyi anlatan yapımda Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock rol alıyor.
BACAKLARIM OLSAYDI SENİ TEKMELERDİM
Mary Bronstein'in yazıp yönettiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim", dram ve komedi unsurlarını harmanlıyor. Film, hasta çocuğunun bakımıyla ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıklarıyla yüzleşmesini konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky yer alıyor.
KAHRAMAN CÜCELER: GÖREV BAŞINDA
Haftanın animasyon seçeneği olan "Kahraman Cüceler: Görev Başında", serinin ikinci filmi olarak vizyona giriyor. Jan Claudius Strathmann'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, cücelerin geleneklerini tehdit eden modern teknolojiyle mücadelesini anlatıyor. Film dostluk, dayanışma, teknoloji ve doğa ilişkisi temalarını işliyor.