Sinemalarda yeni yıl fırtınası: Yılın ilk haftasında 8 film birden geliyor

KİRALIK AİLE

Japon yönetmen Hikari'nin imzasını taşıyan "Kiralık Aile" filmi, izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerini Brendan Fraser, Takehiro Hira ve Mari Yamamoto'nun paylaştığı film, Tokyo'da geçiyor. Yapım, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya'daki bir "Kiralık Aile" ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Brendan Fraser'in canlandırdığı karakter, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dahil oldukça, performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşmaya başlıyor ve beklenmedik bağlar kuruluyor. Film, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini beyaz perdeye taşıyor.