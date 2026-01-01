Sinemalarda yeni yıl fırtınası: Yılın ilk haftasında 8 film birden geliyor
Türkiye genelindeki sinema salonları, yılın ilk haftasında izleyicilere geniş bir yelpaze sunuyor. Komediden korkuya, dramdan animasyona kadar farklı türlerdeki yapımlar beyaz perdedeki yerini alırken, dünyaca ünlü yıldızlar ve yerli sinemanın tanınmış simaları bu hafta seyirci karşısına çıkıyor.
Türkiye'deki sinema salonlarında yılın ilk haftasında 8 yeni film vizyona giriyor.
Sinemaseverler bu hafta; komedi, dram, korku, gerilim ve animasyon türlerindeki yapımları izleme fırsatı bulacak.
KİRALIK AİLE
Japon yönetmen Hikari'nin imzasını taşıyan "Kiralık Aile" filmi, izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerini Brendan Fraser, Takehiro Hira ve Mari Yamamoto'nun paylaştığı film, Tokyo'da geçiyor. Yapım, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya'daki bir "Kiralık Aile" ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Brendan Fraser'in canlandırdığı karakter, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dahil oldukça, performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşmaya başlıyor ve beklenmedik bağlar kuruluyor. Film, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini beyaz perdeye taşıyor.
D.I.S.C.O.
Ömer Faruk Sorak yönetmenliğindeki "D.I.S.C.O." filmi, aksiyon ve komedi karışımı hikayesiyle vizyondaki yerini alıyor. Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut'un rol aldığı yapım, istihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun mesleğini öğrenen Zafer'in başından geçenleri anlatıyor.
MUHTEŞEM MARTY
Yönetmen koltuğunda Josh Safdie'nin oturduğu "Muhteşem Marty", dram ağırlıklı biyografik hikayesiyle dikkat çekiyor. Timothee Chalamet, Odessa Azion, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher ve Sandra Bernhard'ın başrollerini paylaştığı film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty Mauser'ın hikayesine odaklanıyor. Yapım, Mauser'ın kazanmak uğruna yaptıklarını ve bu eylemlerinin sonuçlarını izleyiciye aktarıyor.
SESSİZ GECE, KANLI GECE
Korku ve gerilim türünü sevenler için bu hafta iki farklı seçenek öne çıkıyor. Mike P. Nelson'un yönettiği ve Rohan Campbell, Ruby Modine ile David Lawrence Brown'un oynadığı "Sessiz Gece, Kanlı Gece" vizyona giriyor.
BABİL-İ CİN 2
Haftanın bir diğer korku yapımı ise Anastasiya Düz tarafından çekilen "Babil-i Cin 2" oldu. Film, yatalak babaannesi için tuttuğu bakıcının beraberinde getirdiği varlıklarla mücadele etmek zorunda kalan genç bir kızın hikayesini merkezine alıyor
ÇOCUKLAR VE ANİMASYON TUTKUNLARI İÇİN 3 FİLM
Yılın ilk haftasında animasyon türünde üç yapım vizyona giriyor. Antonina Ruzhe'nin yönettiği Rus yapımı "Maşa ile Koca Ayıcıklar", ormanda bir sihir sonucu sevimli bir keçiye dönüşen erkek kardeşini kurtarmak isteyen Maşa'nın mücadelesini anlatıyor. Maşa, bu süreçte çocukluğundan beri tanıdığı masal kahramanları olan üç ayı ile güçlerini birleştiriyor.
Çinli yönetmen Chao Zhang'un imzasını taşıyan "Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk" ise bilimsel denizaltı Comma'nın macerasını konu alıyor. Comma, amcasıyla deniz tabanındaki gizemi araştırırken aniden Mariana Çukuru'na sürükleniyor ve kendini okyanusun merkezinde, akıl almaz bir su altı macerasının içinde buluyor.
Mustafa Nebi Filik'in yönettiği yerli animasyon "Lumi'nin Kayıp Yumurtası" da minik izleyicilerle buluşuyor. Film, neslinin devamını sağlayacak tek yumurtası kaybolan ve dünyadaki son dinozor olan Lumi'nin, umudunu yeniden bulmak için çıktığı tehlikelerle dolu yolculuğu ekranlara taşıyor.