Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor

Korku, gerilim, animasyon ve dram sevenler için sinema salonları bu hafta dopdolu! İşte 5 Nisan’da vizyona girecek 4 yeni film ve detayları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 1

Bu hafta sinemalarda birbirinden farklı türde 4 film vizyona giriyor.

1 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 2

MİNECRAFT EVRENİ BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR: "BİR MİNECRAFT FİLMİ"

Dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan "Bir Minecraft Filmi", oyunseverleri beyaz perdeye çekmeye hazırlanıyor.
Yönetmen: Jared Hess
Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers

Gizemli bir geçitten ansızın Overworld’e ışınlanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu alan film, macera ve animasyon severler için keyifli bir seçenek olacak.

2 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 3

GERİLİM DOLU BİR KORKU FİLMİ: "BATAKLIK"

Korku ve gerilim sevenler için "Bataklık" izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmen: Taneli Mustonen, Brad Watson
Oyuncular: Athena Strates, Madalena Aragao, Elisha Applebaum

3 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 4

Film, ölen ablasının küllerini taşırken geçirdiği kaza sonucu ıssız bir adaya düşen Kyle’ın, burada karşılaştığı korkunç olayları anlatıyor. Timsahlarla dolu ölümcül bir bataklıkta hayatta kalma mücadelesi, izleyicilere soluksuz bir gerilim sunacak.

4 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 5

"EXORCISM CHRONICLES: BAŞLANGIÇ"

Korku ve animasyonun harmanlandığı "Exorcism Chronicles: Başlangıç", doğaüstü güçlere inanmayan bir adamın, şeytan çıkarma ayinleriyle hayatının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.
Yönetmen: Kim Dong-Chul
Senaryo: Lee Dong Ha, Dong Ha Lee

5 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 6

Peder Park, şeytan çıkarma ayinlerine katıldıktan sonra inançsız bir doktorken rahip olmaya karar veriyor. Ancak onu sadece şeytani güçler değil, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalması da bekliyor.

6 7
Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor - Resim: 7

"MUHTEŞEM LILLIAN HALL"

ram türündeki "Muhteşem Lillian Hall", tiyatro sahnelerinin büyülü dünyasında geçen dokunaklı bir yaşam hikayesini anlatıyor.
 Yönetmen: Michael Cristofer
 Oyuncular: Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams, Pierce Brosnan
 Senaryo: Elisabeth Seldes Annacone

Broadway yıldızı Lillian Hall’un kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı zorluklar ve hayata tutunma mücadelesi, sinemaseverleri derinden etkileyecek.

7 7