Sinemaseverler dikkat! Bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor
Korku, gerilim, animasyon ve dram sevenler için sinema salonları bu hafta dopdolu! İşte 5 Nisan’da vizyona girecek 4 yeni film ve detayları…
Bu hafta sinemalarda birbirinden farklı türde 4 film vizyona giriyor.
MİNECRAFT EVRENİ BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR: "BİR MİNECRAFT FİLMİ"
Dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan "Bir Minecraft Filmi", oyunseverleri beyaz perdeye çekmeye hazırlanıyor.
Yönetmen: Jared Hess
Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers
Gizemli bir geçitten ansızın Overworld’e ışınlanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu alan film, macera ve animasyon severler için keyifli bir seçenek olacak.
GERİLİM DOLU BİR KORKU FİLMİ: "BATAKLIK"
Korku ve gerilim sevenler için "Bataklık" izleyicilerle buluşuyor.
Yönetmen: Taneli Mustonen, Brad Watson
Oyuncular: Athena Strates, Madalena Aragao, Elisha Applebaum
Film, ölen ablasının küllerini taşırken geçirdiği kaza sonucu ıssız bir adaya düşen Kyle’ın, burada karşılaştığı korkunç olayları anlatıyor. Timsahlarla dolu ölümcül bir bataklıkta hayatta kalma mücadelesi, izleyicilere soluksuz bir gerilim sunacak.
"EXORCISM CHRONICLES: BAŞLANGIÇ"
Korku ve animasyonun harmanlandığı "Exorcism Chronicles: Başlangıç", doğaüstü güçlere inanmayan bir adamın, şeytan çıkarma ayinleriyle hayatının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.
Yönetmen: Kim Dong-Chul
Senaryo: Lee Dong Ha, Dong Ha Lee
Peder Park, şeytan çıkarma ayinlerine katıldıktan sonra inançsız bir doktorken rahip olmaya karar veriyor. Ancak onu sadece şeytani güçler değil, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalması da bekliyor.
"MUHTEŞEM LILLIAN HALL"
ram türündeki "Muhteşem Lillian Hall", tiyatro sahnelerinin büyülü dünyasında geçen dokunaklı bir yaşam hikayesini anlatıyor.
Yönetmen: Michael Cristofer
Oyuncular: Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams, Pierce Brosnan
Senaryo: Elisabeth Seldes Annacone
Broadway yıldızı Lillian Hall’un kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı zorluklar ve hayata tutunma mücadelesi, sinemaseverleri derinden etkileyecek.