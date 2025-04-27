Sinemaseverler dikkat! Bu hafta vizyona tam 13 film giriyor
Bu hafta sinema salonlarında büyük bir içerik şöleni yaşanacak. Aralarında "Yıldızlararası", "Ucuz Roman" ve "Star Wars: Sith’in İntikamı" gibi kült yapımların da bulunduğu toplam 13 film izleyiciyle buluşacak.
İşte bu hafta vizyona girecek 13 film:
"Star Wars: Bölüm 3-Sith'in İntikamı"
George Lucas’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Ewan McGregor, Natalie Portman ile Hayden Christensen'in yer aldığı "Star Wars: Bölüm 3 – Sith’in İntikamı", bu hafta yeniden vizyona giriyor.
"Yıldızlararası"
Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Yıldızlararası" (Interstellar) da vizyonun dikkat çeken yapımları arasında. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Timothee Chalamet gibi yıldız isimleri buluşturan film, insanlığın yok oluşun eşiğine geldiği bir dönemde, uzayda yeni yaşam alanları arayan bir ekibin yolculuğunu anlatıyor.
"Ucuz Roman"
Quentin Tarantino’nun kült eseri "Ucuz Roman" (Pulp Fiction), 1994’teki çıkışının ardından yeniden beyazperdeyle buluşuyor. John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson gibi usta oyuncuların rol aldığı film, dört ayrı hikâyenin çarpıcı bir kurguyla birleştiği bir suç sineması klasiği.
"Kayıp Dünya"
Aynı isimli George R.R. Martin öykülerinden sinemaya uyarlanan "Kayıp Dünya", Paul W.S. Anderson yönetmenliğinde, sihirli bir gücün peşine düşen büyücü Gray Alys’in zorlu yolculuğunu anlatıyor.
"Şafağa Kadar"
"Şafağa Kadar", aynı geceyi tekrar tekrar yaşayan bir arkadaş grubunun hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.
"Sürmeli"
Aksiyon ve dram öğeleriyle öne çıkan yerli yapım "Sürmeli", Bedirhan Birinci yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor.
DÜNYA SİNEMASINDAN SEÇKİLER
Mısır yapımı romantik komedi "İçimdeki Mutluluk", izleyicilere sıcak bir hikâye sunmayı hedefliyor.
1972 tarihli konser kaydıyla "Pink Floyd: Live at Pompeii", 4K çözünürlükle restore edilmiş versiyonuyla müzikseverleri sinema salonlarına davet ediyor.
Joshua Oppenheimer imzalı "The End", evrensel çöküş sonrası hayatta kalmaya çalışan bir ailenin distopik öyküsünü anlatıyor.
TÜRK SİNEMASI VİZYONDA
Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal ve Ekin Koç’un başrolünde yer aldığı "Öldürdüğün Şeyler", intikam ve aile içi çatışmalarla örülü bir hikâye sunuyor.
"Tepenin Uşakları 2: Zifin", Karadeniz’de sevdiği kadın uğruna mücadele eden bir gencin hikâyesini aktarıyor.
Korku türündeki "Sitare Cin Kraliçesi", karanlık geçmişin izini süren genç bir adamın hikayesini konu ediniyor.
HAFTANIN ANİMASYONU: ASİL PRENSES
Haftanın tek animasyon yapımı olan "Asil Prenses", genç kralın sevgisini kazanmak istediği prensesin sarayına gizlice girmesinin ardından yaşanan fantastik olayları konu ediyor. Hem çocuklar hem de aileler için keyifli bir seçenek sunuyor.