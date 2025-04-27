Sinemaseverler dikkat! Bu hafta vizyona tam 13 film giriyor

HAFTANIN ANİMASYONU: ASİL PRENSES



Haftanın tek animasyon yapımı olan "Asil Prenses", genç kralın sevgisini kazanmak istediği prensesin sarayına gizlice girmesinin ardından yaşanan fantastik olayları konu ediyor. Hem çocuklar hem de aileler için keyifli bir seçenek sunuyor.