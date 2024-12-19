Sinemaseverlere müjde! 9 yeni film bu hafta vizyonda
Bu hafta sinema salonlarında izleyicileri birbirinden farklı hikayeler bekliyor. Türünüzü seçin ve sinema keyfini kaçırmayın!
Aksiyon, komedi, korku, dram ve animasyon türlerinde toplam dokuz film sinemaseverlerle buluşuyor. Beşi yerli yapım olan filmler arasında herkes için bir seçenek var.
İşte bu haftaya vizyona girecek filmler:
ONUR ÜNLÜ’DEN KAHKAHA DOLU BİR HİKAYE: “ŞIMARIK”
Onur Ünlü’nün yeni filmi, zengin bir babanın şımarık oğlunu ders vermek için zamanda yolculuk yaptığına inandırmasıyla başlıyor. Filmde, oğlunun kendini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda bir köyde sanmasıyla işler karışıyor.
“ON SANİYE”: GERİLİM VE DRAM BİR ARADA
Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği “On Saniye”, prestijli bir lisenin rehberlik öğretmeni ile bir öğrenci annesi arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor. Başrollerinde Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz yer alıyor.
KOMEDİ GERİ DÖNÜYOR: “OFLU HOCA 4”
Özgür Bakar’ın yönettiği dördüncü filmde, Oflu Hoca bu kez bir yoga kampında dolandırıcı olduğunu düşündüğü guruların peşine düşüyor. Çetin Altay, Bilal Hancı ve Ufuk Özkan başrollerde.
“AKILDAN KALBE”: BİR AİLENİN YENİDEN BİRLEŞME HİKAYESİ
Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler’in başrollerini üstlendiği film, geçmişte yapılan hataların ardından bir araya gelen bir aileyi merkezine alıyor. Dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.
“DÜZEN”: 1980’LERİN AMERİKA’SINDA BİR SOYGUN HİKAYESİ
Jude Law, Nicholas Hoult ve Marc Maron’un oynadığı “Düzen”, 1983’te ABD’de artan banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenine etkisini anlatıyor. Justin Kurzel’in yönetmenliğindeki film, aksiyon ve gerilim severlere hitap ediyor.
MISIR’DAN BİR ROMANTİK KOMEDİ: “AŞKIN HÜKMÜ”
Mena Shalaby ve Ahmed Dawood’un başrollerinde olduğu Mısır yapımı “Aşkın Hükmü”, ilkokul yıllarına dayanan bir dostluk hikayesi etrafında dönüyor. Heba Yousry’nin yönettiği film, romantik komedi türünde.
“MUFASA:ASLAN KRAL”: ANİMASYON SEVERLERİ BÜYÜLEYECEK
Oscar ödüllü yönetmen Barry Jenkins’in çektiği film, Aslan Kral Mufasa’nın beklenmedik yükseliş hikayesini ve Mağrur Diyar’a nasıl hükmettiğini anlatıyor. Animasyon türündeki film, küçük büyük herkes için keyifli bir deneyim sunuyor.
KORKU TUTKUNLARINA 2 YENİ FİLM
“Katliam Gecesi”: ABD yapımı film, geç vardiyada yalnız çalışan bir kadının yaşadığı korku dolu bir geceyi konu alıyor. Jessica Belkin, Taylor Kowalski ve Jeremy Sisto başrollerde.
“Gen 2”: Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun yazıp yönettiği film, bir grup gencin paranormal olaylarla karşılaştığı ürpertici bir hikaye sunuyor.