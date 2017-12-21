Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler bu hafta vizyona giriyor. Bakalım bu haftanın filmleri nelermiş?

Woody Allen'ın merakla beklenen son filmi "Dönme Dolap" vizyonda. Başrolleri Kate Winslet, Juno Temple, Debi Mazar, Justin Timberlake, James Belushi ve Max Casella gibi ünlü isimler paylaşıyor. Senaryosu da Woody Allen'a ait olan dram türündeki film; 1950'lerde Coney Adası'nda bir lunaparkta, kalabalığı içinde yolları kesişen dört karakterin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.Daha vizyona girmeden çok ses getirdi, "Martıların Efendisi..." Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, İstanbul'da deniz kıyısında başlıyor. Kendi küçük dünyasına ilk defa bir yabancıyı kabul eden "Martıların Efendisi" aşk ve felaket arasında çaresizce kanat çırpmaya başlar. Mehmet Günsür’ün 'Martıların Efendisi' olarak izleyicisiyle buluşacağı filmde, yıllardır beklediği 'Rüya' olarak adlandırdığı gizemli yardımcısını Bige Önal canlandırıyor.Çok konuşulan yerli yapımlardan biri olan "Acı Tatlı Ekşi", hayatın karmaşası içerisinde birazcık nefes almak isteyenler için iyi bir seçim olabilir. Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı film çocukluk arkadaşı iki gencin, üniversitede filizlenen aşkını anlatıyor. Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Buğra Gülsoy'a ait.Aşk-sevgi ikilemi ile pişmanlık ve ölüm... Selim Güneş'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Düş Kırgınları", Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.2016 yılında gösterime girip gişede hatırı sayılır bir başarı yakalayan "Bad Moms"ın devam filmi "Eyvah Annem Dağıttı! 2" Aralık ayının son günlerinde içinizi ısıtacak bir romantik-komedi. Scott Moore ile Jon Lucas'ın yazıp yönettiği film için Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Susan Sarandon, Justin Hartley, Christine Baranski, Jay Hernandez ve Cheryl Hines sevilen isimler kamera karşısına geçti."Pes Etme" ile ise 2013 yılında Boston Maratonu'nun bitiş noktasına yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıyı ve saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Bostonlu bir işçinin hayat hikayesine ortak olacaksınız.Saldanha'nın yönettiği haftanın animasyon filmi "Ferdinand", iyi kalpli bir boğa olan Ferdinand'ın, yakalanıp alıkonduktan sonra evine geri dönme çabasını anlatıyor.Komedi severler için vizyonda Hasan Karcı'nın yazıp, yönettiği "Belalılar" var. Film acımasız bir Meksikalı haydutun hikayesini ekrana taşıdı.