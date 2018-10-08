Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından daha farklı görüntüye kavuşacak.

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak adlandırılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark" turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahat) önemli yerleri arasında gösteriliyor.



Yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapının, restorasyon çalışmalarının ardından gelecek yıl yenilenen haliyle turizme katkı sunmaya devam etmesi planlanıyor.



Tarihi cezaevinde uygulanacak projenin Danışma Kurulu Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının restore edilmesine yönelik 2007 yılından itibaren çalışmalar yapıldığını söyledi.



Avrupa Birliği'nin desteklediği 6 milyon avro bütçeli projenin ihalesinin birkaç ay içinde yapılmasının planlandığını aktaran Kaya, "Gelecek yılın mart veya nisan ayı gibi çalışmalara başlanmasını öngörüyoruz." dedi.



"Yeni yaşam alanları oluşturulacak"



Kaya, Türkiye'nin önemli turizm yapı taşlarından tarihi cezaevinin artık ziyaretçilerine farklı bir görüntü sunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi cezaevinin avlu ve koğuşların bulunduğu alan dışında kalan bölümlerinde yenilikler olacak. Örneğin insanların kale surlarına çıkabilmeleri için asansörler yapılacak. Restoran tarzında ziyaretçilerin yemek yiyebileceği, oturup zaman geçirebilecekleri yeni yaşam alanları oluşturulacak. Yine cezaevinin alt kısmında bulunan iki kapı ulaşıma açılacak, o kapılardan da giriş çıkış yapılabilecek. En önemlisi ise yeni yapılacak alanlara giriş ücretsiz olacak. Sadece cezaevinin avlu ve koğuşların bulunduğu alana girmek için ücret ödenecek. Yani yılda 250 bine yakın ziyaretçi ağırlayan tarihi cezaevi, restorasyon çalışmalarının ardından daha farklı görüntüye kavuşacak."