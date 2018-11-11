Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Gabar'da operasyanları sürdüren mehmetçiklerimizden Uzman Çavuş Ömer Doğan ve Uzman Çavuş Ünal Olgun şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan ve Uzman Çavuş Ünal Olgun şehit oldu.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersin'in Erdemli İlçesi Esenpınar Mahallesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Acı haber şehidimizin ailesine Kaymakam Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından verildi.



Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun’un Bursa’nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’ndeki ailesine acı haber ulaştırıldı.



Şehidin Gürsu İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini eşi Ceylan, annesi Güleser ve babası Asım Olgun'a ulaştırdı. Daha sonra binaya Türk bayrağı asıldı.



Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Evli ve 2 çocuk babası şehit Olgun'un cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.





