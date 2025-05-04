Sırrı Süreyya Önder'e veda: Sanat dünyasından kim ne dedi?

Mahsun Kırmızıgül, Sırrı Süreyya Önder’i şu sözlerle andı:

"Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… İçtenliğin, güven veren duruşun, vicdanın, merhametin ve insanlığa olan inancınla… Hayatını barışa adamış, yolsuzluğa hiç bulaşmadan tertemiz kalmış bir insandın. Türk olsan da Kürt halkının acısını yüreğinde hisseden biriydin. Yazdıklarınla, yönettiğin filmlerle, söylediklerinle bize insan kalmanın ne kadar değerli olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın, 'Üzülme kardaşım, hepimiz bir gün gideceğiz,' demiştin. Ama sen çok erken gittin Sırrı Abi… Bize çok şey kattın. Minnettarım. Ailene ve tüm sevenlerine sabır, hepimize başsağlığı diliyorum.”

İbrahim Tatlıses de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Tertemiz bir adamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Defne Samyeli:

"Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barış için gösterdiği içten çabalar, entelektüel birikimi ve yapıcı diliyle daha güzel günlere katkı sağlayacağına inandığım az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun."

Mert Fırat:

"Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik, çok üzgünüm. Sadece bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, vicdan, hafıza taşıyıcısıydı. Barışı, adaleti ve insanlık onurunu savundu. Hem meydanlarda hem sinema perdesinde, kalplerde iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun."

Demet Akbağ:

"Zeki, komik, naif ve güzel yürekli bir adamdı. Muzip gülümsemesi hafızamdan silinmeyecek."

Hülya Koçyiğit:

"Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, barış, birlik ve terörsüz bir Türkiye için mücadele etmiş bir sanatçı ve siyasetçiydi. İyiliği, zekâsı ve barış diliyle herkesin kalbine dokundu. Kalbimizde yaşamaya devam edecek. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Şenay Gürler:

"Ah be… Çok üzüldüm."

Gupse Özay:

"Ne güzel ağabeyimizdin sen Sırrı Ağabey."

Rıza Kocaoğlu:

"Ah benim güzel ağabeyim… Ruhun şad olsun."

Ersin Korkut:

"Mekânın cennet olsun Sırrı Ağabey."

Seda Bakan:

"Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."