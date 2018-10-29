Sivas Belediyesince yaklaşık 100 milyon lira maliyetle başlatılan "Kale Projesi" kapsamında oluşturulacak açık hava platosunun, dizi ve filmlere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Sivas Belediyesi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mahallelerindeki mimariyi yansıtacak yaklaşık 100 milyon lira maliyetli "Kale Projesi" ile dizi ve filmlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.



Çalışmalarına kısa süre önce başlanan ve tarihi Sivas Kalesi'nin eteklerinde uygulanacak "Kale Projesi"nde, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler yer alıyor.







Az katlı binaları, sosyal tesisleri, parkları, ibadet yerleri, konakları, bedesteni, arastası, el sanatları çarsısı, restoranı, kafesi, hamamı ile adeta açık hava platosu şeklinde bir görüntü ortaya çıkartacak proje ile çok sayıda dizi ve filme ev sahipliği yapılması hedefleniyor.



Yaklaşık 100 milyon lira maliyetli projenin ilk etabının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin şehir merkezindeki 3. derece sit alanı bölgede uygulanacağını söyledi.



Sivas Kalesi'nin eteklerinin son zamanlarda niteliksiz yapılarla mahalle şekline dönüştüğünü belirten Aydın, bu alanın tarihi kent meydanı, Ulu Cami ve Gökmedrese arasında kalan değerli bir bölge olduğunu ifade etti.



Aydın, tarihi dokuya uygun şekilde kentsel yenileme projesi başlattıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda eski bir Sivas mahallesi ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bunlar içinde arastalar, bedestenler, yöresel yemek mekanları, müzik atölyeleri ve el sanatları çarşıları gibi birtakım ticari ve sosyal alanların dışında eski Sivas konaklarından oluşan bir mahalleyi komple inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.



Alanın içinde birkaç tescilli konak bulunduğunu ve bunları aslına uygun restore edeceklerini aktaran Aydın, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerini yansıtan mahalle çalışması yaptıklarını vurguladı.



Aydın, projede en fazla 3 katlı yapıların bulunacağını anlatarak, "Proje tamamlandığı zaman yaklaşık 50 dönümlük alanda eskiyi yansıtan ama yeni bir Sivas mahallesi ortaya çıkacak. Proje, Gökmedrese, Ulu Cami ve kent meydanında bulunan Çifte Minare, Şifahiye ve Buruciye medreseleri ile bir bütün hale gelecek." ifadelerini kullandı.



Proje, açık hava platosu şeklinde tasarlandı



Projenin ilk etap yapım ihalesini başlattıkları bilgisini paylaşan Aydın, şunları kaydetti:

"İnşallah 2019 yılı itibarıyla belli bir kısmı ortaya çıkmış olacak. Tamamlandığı zaman Sivas'ın tarihine, kültürüne değer ve renk katan, şehre farkındalık kazandıracak projelerden olacağı kanaatindeyiz. Bu tür projeler maalesef çok yok. İnanıyorum ki proje tamamlandığı zaman birçok dizi ve filme ev sahipliği yapacaktır. Adeta açık hava platosu şeklinde bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Sivas'ın tarihi ve kültürüyle örtüşen, insan odaklı bir çalışma olacağı kanaatindeyim."



Aydın, projenin 3 etap olarak planlandığını, birinci etabın ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 2019'da tamamlanacağını belirtti.



Projenin tamamını 2020'de tamamlamayı hedeflediklerine işaret eden Aydın, alanda Arkeoloji Müzesi gözetiminde elle sondaj kazıları yapıldığını söyledi.



Aydın, "Yer yer korunması gereken alanlar da çıkabiliyor, bu alanları boşaltıyoruz. Mahallenin içinde arkeolojik meydanlar olarak bir zenginlik şeklinde projeye dahil ediyoruz." dedi.